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Белый дом не подтвердил сообщения о переговорах с Ираном по хуситам - РИА Новости, 14.03.2024
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19:49 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/ssha-1933048482.html
Белый дом не подтвердил сообщения о переговорах с Ираном по хуситам
Белый дом не подтвердил сообщения о переговорах с Ираном по хуситам - РИА Новости, 14.03.2024
Белый дом не подтвердил сообщения о переговорах с Ираном по хуситам
США не могут подтвердить сообщения о переговорах с Ираном по поводу атак хуситов в Красном море, однако каналы коммуникации все же остаются, сообщил координатор РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:49
2024-03-14T19:49
в мире
сша
иран
красное море
джон кирби
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США не могут подтвердить сообщения о переговорах с Ираном по поводу атак хуситов в Красном море, однако каналы коммуникации все же остаются, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских и иранских чиновников сообщила, что США в январе провели тайные переговоры с Ираном, чтобы попытаться убедить его повлиять на хуситов на фоне их нападений на корабли в Красном море. "Что касается Ирана, я не могу подтвердить сообщения, на которые вы ссылаетесь. Что я могу сказать в общих чертах, так это то, что у нас есть много каналов для связи с Ираном", - сказал Кирби в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240313/usa-1932538880.html
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в мире, сша, иран, красное море, джон кирби, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Иран, Красное море, Джон Кирби, Военная операция США и Британии в Йемене
Белый дом не подтвердил сообщения о переговорах с Ираном по хуситам

Кирби не подтвердил сообщения о переговорах США с Ираном по хуситам

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США не могут подтвердить сообщения о переговорах с Ираном по поводу атак хуситов в Красном море, однако каналы коммуникации все же остаются, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских и иранских чиновников сообщила, что США в январе провели тайные переговоры с Ираном, чтобы попытаться убедить его повлиять на хуситов на фоне их нападений на корабли в Красном море.
"Что касается Ирана, я не могу подтвердить сообщения, на которые вы ссылаетесь. Что я могу сказать в общих чертах, так это то, что у нас есть много каналов для связи с Ираном", - сказал Кирби в ходе брифинга.
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В миреСШАИранКрасное мореДжон КирбиВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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