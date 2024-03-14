https://ria.ru/20240314/ssha-1933048482.html

Белый дом не подтвердил сообщения о переговорах с Ираном по хуситам

Белый дом не подтвердил сообщения о переговорах с Ираном по хуситам - РИА Новости, 14.03.2024

Белый дом не подтвердил сообщения о переговорах с Ираном по хуситам

США не могут подтвердить сообщения о переговорах с Ираном по поводу атак хуситов в Красном море, однако каналы коммуникации все же остаются, сообщил координатор РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:49

2024-03-14T19:49

2024-03-14T19:49

в мире

сша

иран

красное море

джон кирби

военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США не могут подтвердить сообщения о переговорах с Ираном по поводу атак хуситов в Красном море, однако каналы коммуникации все же остаются, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских и иранских чиновников сообщила, что США в январе провели тайные переговоры с Ираном, чтобы попытаться убедить его повлиять на хуситов на фоне их нападений на корабли в Красном море. "Что касается Ирана, я не могу подтвердить сообщения, на которые вы ссылаетесь. Что я могу сказать в общих чертах, так это то, что у нас есть много каналов для связи с Ираном", - сказал Кирби в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240313/usa-1932538880.html

сша

иран

красное море

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в мире, сша, иран, красное море, джон кирби, военная операция сша и британии в йемене