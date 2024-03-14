https://ria.ru/20240314/ssha-1932844775.html

В учебном центре ФБР прогремел взрыв, есть пострадавшие, пишут СМИ

В учебном центре ФБР прогремел взрыв, есть пострадавшие, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2024

В учебном центре ФБР прогремел взрыв, есть пострадавшие, пишут СМИ

Как минимум 16 бойцов американского спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре в штате Калифорния, информирует местный портал KTLA. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T03:53

2024-03-14T03:53

2024-03-14T09:14

в мире

калифорния

фбр

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Как минимум 16 бойцов американского спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре в штате Калифорния, информирует местный портал KTLA. "Взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами", - говорится в сообщении. Уточняется, что взрыв произошел в учебном центре ФБР. "Пострадали как минимум 16 человек… 15 из них отправили в местную больницу, а один смог добраться сам", - отмечает портал. Тринадцать человек жаловались на головокружение и звон в ушах, у некоторых ранения в ноги и спины, о смертельных случаях не сообщается, добавляет издание.

https://ria.ru/20240131/vzryv-1924567720.html

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, фбр, сша