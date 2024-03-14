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В учебном центре ФБР прогремел взрыв, есть пострадавшие, пишут СМИ
В учебном центре ФБР прогремел взрыв, есть пострадавшие, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2024
В учебном центре ФБР прогремел взрыв, есть пострадавшие, пишут СМИ
Как минимум 16 бойцов американского спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре в штате Калифорния, информирует местный портал KTLA. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T03:53
2024-03-14T03:53
2024-03-14T09:14
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Как минимум 16 бойцов американского спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре в штате Калифорния, информирует местный портал KTLA. "Взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами", - говорится в сообщении. Уточняется, что взрыв произошел в учебном центре ФБР. "Пострадали как минимум 16 человек… 15 из них отправили в местную больницу, а один смог добраться сам", - отмечает портал. Тринадцать человек жаловались на головокружение и звон в ушах, у некоторых ранения в ноги и спины, о смертельных случаях не сообщается, добавляет издание.
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в мире, калифорния, фбр, сша
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В учебном центре ФБР прогремел взрыв, есть пострадавшие, пишут СМИ
KTLA: не менее 16 американских спецназовцев получили ранения на тренировке
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Как минимум 16 бойцов американского спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре в штате Калифорния, информирует местный портал KTLA.
"Взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что взрыв произошел в учебном центре ФБР
.
"Пострадали как минимум 16 человек… 15 из них отправили в местную больницу, а один смог добраться сам", - отмечает портал.
Тринадцать человек жаловались на головокружение и звон в ушах, у некоторых ранения в ноги и спины, о смертельных случаях не сообщается, добавляет издание.
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