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Путин заявил о необходимости сплоченности общества - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
00:51 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/splochennost-1932838220.html
Путин заявил о необходимости сплоченности общества
Путин заявил о необходимости сплоченности общества - РИА Новости, 14.03.2024
Путин заявил о необходимости сплоченности общества
Российскому обществу нужно быть сплоченным, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T00:51
2024-03-14T00:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Российскому обществу нужно быть сплоченным, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам перед президентскими выборами, показанном в эфире Первого канала. "Убежден, вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе", - сказал Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости сплоченности общества

Путин: России для преодоления сложных вызовов нуждается в сплоченности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Российскому обществу нужно быть сплоченным, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам перед президентскими выборами, показанном в эфире Первого канала.
"Убежден, вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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