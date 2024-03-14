https://ria.ru/20240314/splochennost-1932838220.html

Путин заявил о необходимости сплоченности общества

Путин заявил о необходимости сплоченности общества - РИА Новости, 14.03.2024

Путин заявил о необходимости сплоченности общества

Российскому обществу нужно быть сплоченным, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T00:51

2024-03-14T00:51

2024-03-14T00:51

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Российскому обществу нужно быть сплоченным, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам перед президентскими выборами, показанном в эфире Первого канала. "Убежден, вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе", - сказал Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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политика, россия, владимир путин