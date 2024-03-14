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Российские артиллеристы поразили позиции украинской пехоты в Григоровке

Российские артиллеристы поразили позиции украинской пехоты в Григоровке - РИА Новости, 14.03.2024

Российские артиллеристы поразили позиции украинской пехоты в Григоровке

Артиллеристы бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующей в составе российской группировки войск "Юг", уничтожили в населенном пункте Григоровка... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T22:58

2024-03-14T22:58

2024-03-14T22:58

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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующей в составе российской группировки войск "Юг", уничтожили в населенном пункте Григоровка украинскую автомобильную технику, танк и пункт временной дислокации личного состава ВСУ. На кадрах объективного контроля видно, как наносятся точные артиллерийские удары по автомобилям противника и пункту временной дислокации бойцов ВСУ. После того, как расчет БПЛА выявил местоположение укрытия танка ВСУ, артиллеристы бригады уничтожили данный ангар с техникой.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

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в мире, вооруженные силы украины