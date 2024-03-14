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Российские артиллеристы поразили позиции украинской пехоты в Григоровке - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/spetsoperatsiya-1933072819.html
Российские артиллеристы поразили позиции украинской пехоты в Григоровке
Российские артиллеристы поразили позиции украинской пехоты в Григоровке - РИА Новости, 14.03.2024
Российские артиллеристы поразили позиции украинской пехоты в Григоровке
Артиллеристы бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующей в составе российской группировки войск "Юг", уничтожили в населенном пункте Григоровка... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T22:58
2024-03-14T22:58
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующей в составе российской группировки войск "Юг", уничтожили в населенном пункте Григоровка украинскую автомобильную технику, танк и пункт временной дислокации личного состава ВСУ. На кадрах объективного контроля видно, как наносятся точные артиллерийские удары по автомобилям противника и пункту временной дислокации бойцов ВСУ. После того, как расчет БПЛА выявил местоположение укрытия танка ВСУ, артиллеристы бригады уничтожили данный ангар с техникой.
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы поразили позиции украинской пехоты в Григоровке

Российские войска поразили позиции украинской пехоты и технику в Григоровке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ
Артиллеристы вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" Добровольческого корпуса, действующей в составе российской группировки войск "Юг", уничтожили в населенном пункте Григоровка украинскую автомобильную технику, танк и пункт временной дислокации личного состава ВСУ.
На кадрах объективного контроля видно, как наносятся точные артиллерийские удары по автомобилям противника и пункту временной дислокации бойцов ВСУ. После того, как расчет БПЛА выявил местоположение укрытия танка ВСУ, артиллеристы бригады уничтожили данный ангар с техникой.
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