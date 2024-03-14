В Харьковской области сообщили о перебоях в теле- и радиосигналах
Синегубов: в Харьковской области ТВ и радио вещают с перебоями из-за обстрелов
© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Теле-и радио инфраструктура повреждены в Харьковской области в результате обстрелов, есть перебои с теле и радиосигналом, сообщил в четверг глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг в Сумской областной военной администрации сообщили, что в регионе выведены из строя в результате обстрелов передатчики телерадиовещания, часть населенных пунктов не могут принимать украинские теле- и радиосигналы, возможны перебои в работе мобильной связи.
"Нанесли (ночью - ред.) целенаправленные массированные удары… по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской области. По состоянию на сейчас есть перебои с теле- и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже восстановили", - написал Синегубов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.