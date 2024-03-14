https://ria.ru/20240314/signal-1932955337.html

В Харьковской области сообщили о перебоях в теле- и радиосигналах

В Харьковской области сообщили о перебоях в теле- и радиосигналах - РИА Новости, 14.03.2024

В Харьковской области сообщили о перебоях в теле- и радиосигналах

Теле-и радио инфраструктура повреждены в Харьковской области в результате обстрелов, есть перебои с теле и радиосигналом, сообщил в четверг глава областной... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:16

2024-03-14T14:16

2024-03-14T14:16

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Теле-и радио инфраструктура повреждены в Харьковской области в результате обстрелов, есть перебои с теле и радиосигналом, сообщил в четверг глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Ранее в четверг в Сумской областной военной администрации сообщили, что в регионе выведены из строя в результате обстрелов передатчики телерадиовещания, часть населенных пунктов не могут принимать украинские теле- и радиосигналы, возможны перебои в работе мобильной связи. "Нанесли (ночью - ред.) целенаправленные массированные удары… по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской области. По состоянию на сейчас есть перебои с теле- и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже восстановили", - написал Синегубов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240303/kharkov-1930787744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина