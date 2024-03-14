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В Харьковской области сообщили о перебоях в теле- и радиосигналах - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/signal-1932955337.html
В Харьковской области сообщили о перебоях в теле- и радиосигналах
В Харьковской области сообщили о перебоях в теле- и радиосигналах - РИА Новости, 14.03.2024
В Харьковской области сообщили о перебоях в теле- и радиосигналах
Теле-и радио инфраструктура повреждены в Харьковской области в результате обстрелов, есть перебои с теле и радиосигналом, сообщил в четверг глава областной... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:16
2024-03-14T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Теле-и радио инфраструктура повреждены в Харьковской области в результате обстрелов, есть перебои с теле и радиосигналом, сообщил в четверг глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Ранее в четверг в Сумской областной военной администрации сообщили, что в регионе выведены из строя в результате обстрелов передатчики телерадиовещания, часть населенных пунктов не могут принимать украинские теле- и радиосигналы, возможны перебои в работе мобильной связи. "Нанесли (ночью - ред.) целенаправленные массированные удары… по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской области. По состоянию на сейчас есть перебои с теле- и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже восстановили", - написал Синегубов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240303/kharkov-1930787744.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харьковской области сообщили о перебоях в теле- и радиосигналах

Синегубов: в Харьковской области ТВ и радио вещают с перебоями из-за обстрелов

© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Теле-и радио инфраструктура повреждены в Харьковской области в результате обстрелов, есть перебои с теле и радиосигналом, сообщил в четверг глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг в Сумской областной военной администрации сообщили, что в регионе выведены из строя в результате обстрелов передатчики телерадиовещания, часть населенных пунктов не могут принимать украинские теле- и радиосигналы, возможны перебои в работе мобильной связи.
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"Нанесли (ночью - ред.) целенаправленные массированные удары… по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской области. По состоянию на сейчас есть перебои с теле- и радиосигналом в нескольких районах. Часть объектов уже восстановили", - написал Синегубов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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