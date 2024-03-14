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Блогер Шпак стал фигурантом дела о дискредитации армии, сообщил источник
Блогер Шпак стал фигурантом дела о дискредитации армии, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2024
Блогер Шпак стал фигурантом дела о дискредитации армии, сообщил источник
Эпатажный блогер Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:18
2024-03-14T15:18
2024-03-14T15:18
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Эпатажный блогер Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В отношении Александра Шпака возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.Как рассказал РИА Новости другой информированный источник, причиной для возбуждения уголовного дела стали посты блогера в Telegram-канале.Ранее МВД РФ объявило его в розыск по уголовной статье. Эпатажного блогера также несколько раз штрафовали в административном порядке за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, с начала спецоперации он уехал за границу.
https://rsport.ria.ru/20240306/moskva-1931493539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ
Блогер Шпак стал фигурантом дела о дискредитации армии, сообщил источник
Блогер Шпак стал фигурантом дела о дискредитации ВС РФ из-за постов в Telegram
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Эпатажный блогер Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В отношении Александра Шпака возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ
(публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
Как рассказал РИА Новости другой информированный источник, причиной для возбуждения уголовного дела стали посты блогера в Telegram-канале.
Ранее МВД РФ объявило его в розыск по уголовной статье. Эпатажного блогера также несколько раз штрафовали в административном порядке за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, с начала спецоперации он уехал за границу.
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