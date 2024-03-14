https://ria.ru/20240314/shpak-1932973977.html

Блогер Шпак стал фигурантом дела о дискредитации армии, сообщил источник

Блогер Шпак стал фигурантом дела о дискредитации армии, сообщил источник - РИА Новости, 14.03.2024

Блогер Шпак стал фигурантом дела о дискредитации армии, сообщил источник

Эпатажный блогер Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:18

2024-03-14T15:18

2024-03-14T15:18

происшествия

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922750032_0:535:1155:1184_1920x0_80_0_0_64c8699e2abf7d981ac6ffc438f5b312.png

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Эпатажный блогер Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В отношении Александра Шпака возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.Как рассказал РИА Новости другой информированный источник, причиной для возбуждения уголовного дела стали посты блогера в Telegram-канале.Ранее МВД РФ объявило его в розыск по уголовной статье. Эпатажного блогера также несколько раз штрафовали в административном порядке за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, с начала спецоперации он уехал за границу.

https://rsport.ria.ru/20240306/moskva-1931493539.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, вооруженные силы рф