Рейтинг@Mail.ru
Шольца поставили на место после нового обещания Украине - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/sholts-1933041162.html
Шольца поставили на место после нового обещания Украине
Шольца поставили на место после нового обещания Украине - РИА Новости, 14.03.2024
Шольца поставили на место после нового обещания Украине
Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о непоколебимой помощи киевского режима. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:10
2024-03-14T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
киев
олаф шольц
хдс/хсс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930704957_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ceace9690ec3388cd6fc8cfccca23d56.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о непоколебимой помощи киевского режима.В своем посте канцлер утверждает, что Берлин будет продолжать оказывать поддержку Украине в тесной координации с международными партнерами столько, сколько потребуется."Никто в это не верит, ни в Германии, ни на Украине", — отметил комментатор. "Вместе к краху, ради интересов США! Вот в чем заключается главная идея", — добавил второй. "Украинские солдаты, которых массово убивают из-за ненужного затягивания боевых действий, безусловно, бесконечно благодарны вам", — с иронией написал другой."Чем больше мы на стороне Украины, тем меньше мы на стороне нашего народа", — возмутился читатель. "Значит, пока не падет последний украинец?" — задался вопросом пользователь. "Вы правильно поступили с Taurus, господин канцлер! А вот с остальным не очень. Украина не может выиграть. Решение: переговоры", — резюмировали под публикацией. Раннее в четверг нижняя палата бундестага не поддержала проект резолюции блока ХДС/ХСС с требованием к правительству Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus.Это не первая попытка блока ХДС/ХСС провести через парламент проект резолюции о передаче Украине этих ракет. В феврале немецкие депутаты большинством голосов уже отклонили эту инициативу.В России не раз подчеркивали, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932971197.html
https://ria.ru/20240314/vsu-1933003734.html
https://ria.ru/20240314/ukraina-1933005629.html
украина
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930704957_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_e65fecd8a51241c8bc13305737367fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, киев, олаф шольц, хдс/хсс, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Киев, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, НАТО

Шольца поставили на место после нового обещания Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о непоколебимой помощи киевского режима.
В своем посте канцлер утверждает, что Берлин будет продолжать оказывать поддержку Украине в тесной координации с международными партнерами столько, сколько потребуется.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Город пал". Украинцы забили тревогу из-за маневра России, пишут СМИ
Вчера, 15:10
"Никто в это не верит, ни в Германии, ни на Украине", — отметил комментатор.
"Вместе к краху, ради интересов США! Вот в чем заключается главная идея", — добавил второй.
"Украинские солдаты, которых массово убивают из-за ненужного затягивания боевых действий, безусловно, бесконечно благодарны вам", — с иронией написал другой.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Их больше нет. В США сделали шокирующее заявление о ВСУ
Вчера, 17:02
"Чем больше мы на стороне Украины, тем меньше мы на стороне нашего народа", — возмутился читатель.
"Значит, пока не падет последний украинец?" — задался вопросом пользователь.
"Вы правильно поступили с Taurus, господин канцлер! А вот с остальным не очень. Украина не может выиграть. Решение: переговоры", — резюмировали под публикацией.

Taurus KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

Раннее в четверг нижняя палата бундестага не поддержала проект резолюции блока ХДС/ХСС с требованием к правительству Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus.
Это не первая попытка блока ХДС/ХСС провести через парламент проект резолюции о передаче Украине этих ракет. В феврале немецкие депутаты большинством голосов уже отклонили эту инициативу.
В России не раз подчеркивали, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Они мертвы": в США раскрыли ужасающую деталь о ситуации на Украине
Вчера, 17:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияКиевОлаф ШольцХДС/ХССНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала