Шольца поставили на место после нового обещания Украине
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о непоколебимой помощи киевского режима.
В своем посте канцлер утверждает, что Берлин будет продолжать оказывать поддержку Украине в тесной координации с международными партнерами столько, сколько потребуется.
"Никто в это не верит, ни в Германии, ни на Украине", — отметил комментатор.
"Украинские солдаты, которых массово убивают из-за ненужного затягивания боевых действий, безусловно, бесконечно благодарны вам", — с иронией написал другой.
"Чем больше мы на стороне Украины, тем меньше мы на стороне нашего народа", — возмутился читатель.
"Значит, пока не падет последний украинец?" — задался вопросом пользователь.
"Вы правильно поступили с Taurus, господин канцлер! А вот с остальным не очень. Украина не может выиграть. Решение: переговоры", — резюмировали под публикацией.
Taurus KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.
Раннее в четверг нижняя палата бундестага не поддержала проект резолюции блока ХДС/ХСС с требованием к правительству Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus.
Это не первая попытка блока ХДС/ХСС провести через парламент проект резолюции о передаче Украине этих ракет. В феврале немецкие депутаты большинством голосов уже отклонили эту инициативу.