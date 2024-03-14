https://ria.ru/20240314/sholts-1933041162.html

Шольца поставили на место после нового обещания Украине

Шольца поставили на место после нового обещания Украине - РИА Новости, 14.03.2024

Шольца поставили на место после нового обещания Украине

Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о непоколебимой помощи киевского режима. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:10

2024-03-14T19:10

2024-03-14T19:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

киев

олаф шольц

хдс/хсс

нато

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о непоколебимой помощи киевского режима.В своем посте канцлер утверждает, что Берлин будет продолжать оказывать поддержку Украине в тесной координации с международными партнерами столько, сколько потребуется."Никто в это не верит, ни в Германии, ни на Украине", — отметил комментатор. "Вместе к краху, ради интересов США! Вот в чем заключается главная идея", — добавил второй. "Украинские солдаты, которых массово убивают из-за ненужного затягивания боевых действий, безусловно, бесконечно благодарны вам", — с иронией написал другой."Чем больше мы на стороне Украины, тем меньше мы на стороне нашего народа", — возмутился читатель. "Значит, пока не падет последний украинец?" — задался вопросом пользователь. "Вы правильно поступили с Taurus, господин канцлер! А вот с остальным не очень. Украина не может выиграть. Решение: переговоры", — резюмировали под публикацией. Раннее в четверг нижняя палата бундестага не поддержала проект резолюции блока ХДС/ХСС с требованием к правительству Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus.Это не первая попытка блока ХДС/ХСС провести через парламент проект резолюции о передаче Украине этих ракет. В феврале немецкие депутаты большинством голосов уже отклонили эту инициативу.В России не раз подчеркивали, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932971197.html

https://ria.ru/20240314/vsu-1933003734.html

https://ria.ru/20240314/ukraina-1933005629.html

украина

германия

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в мире, украина, германия, киев, олаф шольц, хдс/хсс, нато