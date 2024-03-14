https://ria.ru/20240314/servis-1932947774.html

Сервис оплаты на платформе "Мой экспорт" упрощает операции компаний

Сервис оплаты на платформе "Мой экспорт" упрощает операции компаний - РИА Новости, 14.03.2024

Сервис оплаты на платформе "Мой экспорт" упрощает операции компаний

Сервис цифровой платформы "Мой экспорт", который позволяет оплачивать счета, выставленные организациями, предоставляющими платные услуги в сфере внешнеторговой... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:53

2024-03-14T13:53

2024-03-14T13:53

российский экспортный центр (рэц)

россия

экономика

технологии

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сервис цифровой платформы "Мой экспорт", который позволяет оплачивать счета, выставленные организациями, предоставляющими платные услуги в сфере внешнеторговой деятельности, упрощает их деятельность, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Мы продолжаем развивать платежный сервис на платформе "Мой экспорт", поскольку стремимся упростить процессы оплаты и повысить эффективность внешнеторговых операций для наших предприятий", - сказал вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.Теперь пользователи могут осуществлять оплату счетов как в адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, так и в адрес государства, включая государственные пошлины, штрафы и прочие обязательные платежи.Оплата счетов осуществляется посредством направления необходимой информации в дистанционное банковское обслуживание или непосредственно через автоматизированные банковские системы (дистанционное банковское обслуживание и автоматизированные банковские системы).Кроме того, на платформе "Мой экспорт" с недавнего времени доступна возможность оплаты электронных счетов через сервис быстрых платежей Банка России (СБП).Уточняется, что данные возможности предусмотрены для следующих сервисов на платформе: "Документы. Ветеринарный сертификат на вывоз", "Документы. Фитосанитарный сертификат", "Документы. Сертификат происхождения товаров", "Маркетплесы. Размещение в Национальных магазинах" и "Документы. Экспортные лицензии". Кроме того, оплата электронных счетов доступна для сервиса "Страхование. Экспортный контракт".Также отмечается, что расчеты осуществляются исключительно в рублях на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20240229/perspektivy-1930287075.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, технологии, вэб.рф (вэб)