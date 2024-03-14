Рейтинг@Mail.ru
Сервис оплаты на платформе "Мой экспорт" упрощает операции компаний - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/servis-1932947774.html
Сервис оплаты на платформе "Мой экспорт" упрощает операции компаний
Сервис оплаты на платформе "Мой экспорт" упрощает операции компаний - РИА Новости, 14.03.2024
Сервис оплаты на платформе "Мой экспорт" упрощает операции компаний
Сервис цифровой платформы "Мой экспорт", который позволяет оплачивать счета, выставленные организациями, предоставляющими платные услуги в сфере внешнеторговой... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:53
2024-03-14T13:53
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
технологии
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734857_0:244:3006:1936_1920x0_80_0_0_3d48048c7ad0e9c4a2bc1c3a1dc39825.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сервис цифровой платформы "Мой экспорт", который позволяет оплачивать счета, выставленные организациями, предоставляющими платные услуги в сфере внешнеторговой деятельности, упрощает их деятельность, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Мы продолжаем развивать платежный сервис на платформе "Мой экспорт", поскольку стремимся упростить процессы оплаты и повысить эффективность внешнеторговых операций для наших предприятий", - сказал вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.Теперь пользователи могут осуществлять оплату счетов как в адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, так и в адрес государства, включая государственные пошлины, штрафы и прочие обязательные платежи.Оплата счетов осуществляется посредством направления необходимой информации в дистанционное банковское обслуживание или непосредственно через автоматизированные банковские системы (дистанционное банковское обслуживание и автоматизированные банковские системы).Кроме того, на платформе "Мой экспорт" с недавнего времени доступна возможность оплаты электронных счетов через сервис быстрых платежей Банка России (СБП).Уточняется, что данные возможности предусмотрены для следующих сервисов на платформе: "Документы. Ветеринарный сертификат на вывоз", "Документы. Фитосанитарный сертификат", "Документы. Сертификат происхождения товаров", "Маркетплесы. Размещение в Национальных магазинах" и "Документы. Экспортные лицензии". Кроме того, оплата электронных счетов доступна для сервиса "Страхование. Экспортный контракт".Также отмечается, что расчеты осуществляются исключительно в рублях на территории Российской Федерации.
https://ria.ru/20240229/perspektivy-1930287075.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734857_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_d66e525339cb14d74e1a57c524e5ef8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, технологии, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика, Технологии, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Сервис оплаты на платформе "Мой экспорт" упрощает операции компаний

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сервис цифровой платформы "Мой экспорт", который позволяет оплачивать счета, выставленные организациями, предоставляющими платные услуги в сфере внешнеторговой деятельности, упрощает их деятельность, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
«
"Мы продолжаем развивать платежный сервис на платформе "Мой экспорт", поскольку стремимся упростить процессы оплаты и повысить эффективность внешнеторговых операций для наших предприятий", - сказал вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.
Теперь пользователи могут осуществлять оплату счетов как в адрес юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, так и в адрес государства, включая государственные пошлины, штрафы и прочие обязательные платежи.
Оплата счетов осуществляется посредством направления необходимой информации в дистанционное банковское обслуживание или непосредственно через автоматизированные банковские системы (дистанционное банковское обслуживание и автоматизированные банковские системы).
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
РЭЦ рассказал о перспективных направлениях экспорта и выставках
29 февраля, 15:54
Кроме того, на платформе "Мой экспорт" с недавнего времени доступна возможность оплаты электронных счетов через сервис быстрых платежей Банка России (СБП).
Уточняется, что данные возможности предусмотрены для следующих сервисов на платформе: "Документы. Ветеринарный сертификат на вывоз", "Документы. Фитосанитарный сертификат", "Документы. Сертификат происхождения товаров", "Маркетплесы. Размещение в Национальных магазинах" и "Документы. Экспортные лицензии". Кроме того, оплата электронных счетов доступна для сервиса "Страхование. Экспортный контракт".
Также отмечается, что расчеты осуществляются исключительно в рублях на территории Российской Федерации.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЭкономикаТехнологииВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала