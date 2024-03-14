https://ria.ru/20240314/sdelka-1932981973.html

Источник раскрыл детали сделки по покупке Росбанка

Источник раскрыл детали сделки по покупке Росбанка - РИА Новости, 14.03.2024

Источник раскрыл детали сделки по покупке Росбанка

Сделка по покупке Росбанка предполагает их объединение в группе "Тинькофф" с сохранением лицензий и названий, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:44

2024-03-14T15:44

2024-03-14T16:01

росбанк

экономика

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сделка по покупке Росбанка предполагает их объединение в группе "Тинькофф" с сохранением лицензий и названий, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из сторон сделки."Тинькофф" ранее в четверг сообщил, что намерен приобрести Росбанк - для этого группа проведет допэмиссию акций, при этом потенциальная стоимость покупки не приводится."Речь в данном случае идет именно о создании банковской группы на основе ТКС, в которой оба банка сохранят свою лицензию и название", - сообщил собеседник агентства.Согласно данным презентации "Тинькофф", в результате объединения новая группа войдет в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц.

https://ria.ru/20240226/tinkoff-1929478622.html

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росбанк, экономика, россия