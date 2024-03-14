https://ria.ru/20240314/rossiya-1933000312.html

Россия к 2030 году должна войти в топ-4 экономик мира, заявил вице-премьер

Россия к 2030 году должна войти в топ-4 экономик мира, заявил вице-премьер - РИА Новости, 14.03.2024

Россия к 2030 году должна войти в топ-4 экономик мира, заявил вице-премьер

Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира, для этого ВВП страны до 2030 года нужно увеличить примерно на 20%, заявил первый... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:43

2024-03-14T16:43

2024-03-14T18:20

россия

экономика

андрей белоусов

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира, для этого ВВП страны до 2030 года нужно увеличить примерно на 20%, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов."К 2030 году наша страна должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Сегодня, как известно, по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности российская экономика занимает пятое место. Расчеты показывают, что Россия может стать четвертной экономикой в мире, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3% в год. В период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%", - сказал он в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Он также рассказал о пяти механизмах, которые позволят обеспечить такой рост экономики России.Инвестиции и производительность трудаВо-первых, по его словам, необходимо повышать производительность труда. "В условиях дефицита кадров это критически важно. Кроме того, только за счет высокого уровня производительности труда возможно обеспечить устойчивый рост реальной заработной платы в экономике, а значит и потребительского спроса на российские товары и услуги", - отметил первый вице-премьер.Он рассказал, что планируется провести масштабный реинжиниринг бизнес-процессов на предприятиях базовых, несырьевых отраслей экономики и социальной сферы. В рамках этой работы будет охвачено к 2030 году не менее 12 тысяч предприятий и 288 тысяч учреждений социальной сферы. Кроме того, будет расширено применение процессов цифровой трансформации компаний.Второй механизм роста опережающего роста – инвестиции. По словам Белоусова, опережающий рост инвестиций позволит сохранить уже запущенные инструменты: соглашения о защите и поощрении капиталовложений, внедрение регионального инвестиционного стандарта, предоставление инвестиционного налогового вычета. Кроме того, обеспечение устойчивости финансового рынка."Третий механизм – это поддержка и наращивание несырьевого неэнергетического экспорта на рынках дружественных стран... Поддержка компаниям-экспортерам будет оказываться на всех этапах жизненного цикла экспортного проекта, а продвижение российской продукции на внешних рынках будет обеспечено предоставлением льготного инвестиционного предэкспортного и торгового финансирования", - рассказал Белоусов.Также будет идти продвижение российских товаров и брендов под эгидой программы "Сделано в России", планируется оказывать содействие частному бизнесу в создании за рубежом транспортно-логистических центров, промышленных зон, необходимых портовых, складских и демонстрационных мощностей.Импортозамещение и МСПЧетвертый механизм ускорения роста – поддержка малого и среднего бизнеса, продолжил Белоусов."Наконец, пятый механизм – реализация проектов импортозамещения. Безусловно, само по себе импортозамещение не является самоцелью, однако в разумных пределах оно решает сразу две задачи – экономического суверенитета и стимулирования роста", - пояснил первый вице-премьер. Среди программ поддержки импортозамещения - системные меры импортозамещения широкой номенклатуры продукции, в том числе за счет льготных кредитов (в рамках кластерной инвестиционной платформы и Фонда развития промышленности)."Вторая группа мер – это запуск проектов технологического суверенитета, о которых шла речь в послании. Каждый из них нацелен на производство конкретных линеек высокотехнологичной продукции на основе собственных линий разработки. Эти проекты отличаются обеспечением гарантированного спроса, заказом на разработку критических технологий, подготовку кадров и предоставлением специальных мер поддержки. Предварительно таких проектов будет 12, в их числе - станкостроение и робототехника, новые материалы химии, обеспечение продовольственной безопасности, новые медицинские технологии. Курировать их будут профильные заместители председателя правительства", - рассказал Белоусов."Реализация указанных механизмов позволит российской экономике не только ответить на текущие и будущие вызовы, но и выйти на траекторию дальнейшего устойчивого роста, обеспечить достижение ключевых целей, обозначенных в послании президента РФ Федеральному собранию", - заключил Белоусов.

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https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

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Кирилл Волков

россия, экономика, андрей белоусов