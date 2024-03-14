https://ria.ru/20240314/rossiya-1932891369.html
Торжественная церемония, посвященная 90-летию Дипломатической академии МИД
Торжественная церемония, посвященная 90-летию Дипломатической академии МИД - РИА Новости, 14.03.2024
Торжественная церемония, посвященная 90-летию Дипломатической академии МИД
В Министерстве иностранных дел проходит торжественная церемония, посвященная 90-летию Дипломатической академии МИД. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:18
2024-03-14T11:18
2024-03-14T11:50
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932897134_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc6d12b1a0a07e56848eb3f7537d2f0e.jpg
В Министерстве иностранных дел проходит торжественная церемония, посвященная 90-летию Дипломатической академии МИД.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932897134_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_65da81bc5b218c2aca4cb6b22c27db32.jpg
Торжественная церемония, посвященная 90-летию Дипломатической академии МИД России
Торжественная церемония, посвященная 90-летию Дипломатической академии МИД России
2024-03-14T11:18
true
PT35M01S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, видео
Россия
Торжественная церемония, посвященная 90-летию Дипломатической академии МИД
В Министерстве иностранных дел проходит торжественная церемония, посвященная 90-летию Дипломатической академии МИД.
2024-03-14T11:18
true
PT35M01S
В Министерстве иностранных дел проходит торжественная церемония, посвященная 90-летию Дипломатической академии МИД.