https://ria.ru/20240314/rossiya-1932839116.html

Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее

Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее - РИА Новости, 14.03.2024

Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее

Президент России Владимир Путин заявил в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, что у страны есть свой... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T00:58

2024-03-14T00:58

2024-03-14T02:24

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

политика

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, что у страны есть свой взгляд на будущее и реализацию дальнейших планов, важно не свернуть с этого пути и добиться поставленных целей. "У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас", — подчеркнул Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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россия, владимир путин, политика, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков