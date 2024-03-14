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Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
00:58 14.03.2024 (обновлено: 02:24 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/rossiya-1932839116.html
Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее
Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее - РИА Новости, 14.03.2024
Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее
Президент России Владимир Путин заявил в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, что у страны есть свой... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T00:58
2024-03-14T02:24
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
политика
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, что у страны есть свой взгляд на будущее и реализацию дальнейших планов, важно не свернуть с этого пути и добиться поставленных целей. "У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас", — подчеркнул Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, владимир путин, политика, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Политика, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков
Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее

Путин: у России свой взгляд на дальнейшие планы, важно не свернуть с этого пути

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, что у страны есть свой взгляд на будущее и реализацию дальнейших планов, важно не свернуть с этого пути и добиться поставленных целей.
"У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас", — подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияВладимир ПутинПолитикаНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав Даванков
 
 
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