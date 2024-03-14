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Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее
Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее - РИА Новости, 14.03.2024
Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее
Президент России Владимир Путин заявил в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, что у страны есть свой... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T00:58
2024-03-14T00:58
2024-03-14T02:24
выборы президента россии — 2024
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владимир путин
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николай харитонов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, что у страны есть свой взгляд на будущее и реализацию дальнейших планов, важно не свернуть с этого пути и добиться поставленных целей. "У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас", — подчеркнул Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, владимир путин, политика, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Политика, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков
Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее
Путин: у России свой взгляд на дальнейшие планы, важно не свернуть с этого пути