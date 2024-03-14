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В Свердловской области ученик ранил ножом сверстника - РИА Новости, 14.03.2024
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19:33 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/ranenie-1933045859.html
В Свердловской области ученик ранил ножом сверстника
В Свердловской области ученик ранил ножом сверстника - РИА Новости, 14.03.2024
В Свердловской области ученик ранил ножом сверстника
Ученик ранил ножом сверстника в школе в поселке Белоярском Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:33
2024-03-14T19:33
происшествия
свердловская область
белоярский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Ученик ранил ножом сверстника в школе в поселке Белоярском Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, днем 11 марта после окончания уроков 15-летний учащийся 8 класса находился на третьем этаже одной из школ поселка Белоярский. В это время к нему подошел ученик, его сверстник, с ножом, которым он якобы ради шутки размахивал, отмечает пресс-служба. "Во избежание порезов учащийся 8 класса пытался схватить за руку подростка, однако тот ее отдернул, нанеся при этом поверхностный порез в области бедра восьмикласснику. В учреждении здравоохранения пострадавшему была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По факту инцидента Белоярская межрайонная прокуратура начала проверку, будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы, допустивших пронос ножа в образовательное учреждение, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240313/zaderzhanie-1932818586.html
https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, белоярский
Происшествия, Свердловская область, Белоярский
В Свердловской области ученик ранил ножом сверстника

Прокуратура: в Свердловской области ученик ранил ножом сверстника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Ученик ранил ножом сверстника в школе в поселке Белоярском Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, днем 11 марта после окончания уроков 15-летний учащийся 8 класса находился на третьем этаже одной из школ поселка Белоярский. В это время к нему подошел ученик, его сверстник, с ножом, которым он якобы ради шутки размахивал, отмечает пресс-служба.
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"Во избежание порезов учащийся 8 класса пытался схватить за руку подростка, однако тот ее отдернул, нанеся при этом поверхностный порез в области бедра восьмикласснику. В учреждении здравоохранения пострадавшему была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По факту инцидента Белоярская межрайонная прокуратура начала проверку, будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы, допустивших пронос ножа в образовательное учреждение, добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияСвердловская областьБелоярский
 
 
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