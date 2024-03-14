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В Свердловской области ученик ранил ножом сверстника
В Свердловской области ученик ранил ножом сверстника - РИА Новости, 14.03.2024
В Свердловской области ученик ранил ножом сверстника
Ученик ранил ножом сверстника в школе в поселке Белоярском Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:33
2024-03-14T19:33
2024-03-14T19:33
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Ученик ранил ножом сверстника в школе в поселке Белоярском Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, днем 11 марта после окончания уроков 15-летний учащийся 8 класса находился на третьем этаже одной из школ поселка Белоярский. В это время к нему подошел ученик, его сверстник, с ножом, которым он якобы ради шутки размахивал, отмечает пресс-служба. "Во избежание порезов учащийся 8 класса пытался схватить за руку подростка, однако тот ее отдернул, нанеся при этом поверхностный порез в области бедра восьмикласснику. В учреждении здравоохранения пострадавшему была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По факту инцидента Белоярская межрайонная прокуратура начала проверку, будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы, допустивших пронос ножа в образовательное учреждение, добавили в пресс-службе.
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происшествия, свердловская область, белоярский
Происшествия, Свердловская область, Белоярский
В Свердловской области ученик ранил ножом сверстника
Прокуратура: в Свердловской области ученик ранил ножом сверстника
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости.
Ученик ранил ножом сверстника в школе в поселке Белоярском Свердловской области, сообщает пресс-служба
региональной прокуратуры.
По данным ведомства, днем 11 марта после окончания уроков 15-летний учащийся 8 класса находился на третьем этаже одной из школ поселка Белоярский. В это время к нему подошел ученик, его сверстник, с ножом, которым он якобы ради шутки размахивал, отмечает пресс-служба.
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"Во избежание порезов учащийся 8 класса пытался схватить за руку подростка, однако тот ее отдернул, нанеся при этом поверхностный порез в области бедра восьмикласснику. В учреждении здравоохранения пострадавшему была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По факту инцидента Белоярская межрайонная прокуратура начала проверку, будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы, допустивших пронос ножа в образовательное учреждение, добавили в пресс-службе.
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