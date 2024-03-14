https://ria.ru/20240314/rada-1932952968.html

У Украины нет военного лидера, способного занять Раду, заявил экс-депутат

У Украины нет военного лидера, способного занять Раду, заявил экс-депутат - РИА Новости, 14.03.2024

У Украины нет военного лидера, способного занять Раду, заявил экс-депутат

В публичной сфере Украины в настоящее время нет военного лидера, который мог бы реализовать силовой захват Верховной рады, но рост недовольства среди украинских РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:07

2024-03-14T14:07

2024-03-14T14:22

специальная военная операция на украине

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верховная рада украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В публичной сфере Украины в настоящее время нет военного лидера, который мог бы реализовать силовой захват Верховной рады, но рост недовольства среди украинских военнослужащих очевиден на фоне увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и провалов на фронте, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. Ранее была опубликована переписка, в которой украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную раду в Киеве и привлечь на свою сторону других военнослужащих ВСУ. Представитель силовых структур РФ рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к Telegram-каналу "ParaBelum", в котором представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом. "То, что недовольство в украинской армии есть, для меня это очевидно, особенно после увольнения Залужного... Пока я не вижу организационного начала среди военных, кто мог бы такие протесты реализовать или хотя бы высказать публично. В публичной сфере я таких лидеров не вижу", - сказал Килинкаров в беседе с агентством, комментируя публикацию переписки. Экс-депутат Рады не исключил, что часть военных готова пойти на подобный шаг, поэтому политическому руководству в Киеве стоит опасаться активных действий с их стороны. "Они (власти - ред.) это знают, они это понимают. Одно дело, когда армия на марше, другое - когда армия терпит поражение. Есть люди, которые недовольны политическими, военными или кадровыми решениями, которые принимает политическое руководство (Украины - ред.)", - подчеркнул Килинкаров. Он уточнил, что ситуация на фронте напрямую влияет на политический климат Украины. "Многие решения будут ставиться под сомнение. На фоне провала контрнаступления, на фоне того, что инициатива у российской армии, а не украинской, недовольство будет только расти... Не исключаю, что будут какие-то нестандартные решения со стороны военных", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240314/panika-1932839831.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины