https://ria.ru/20240314/rada-1932952968.html
У Украины нет военного лидера, способного занять Раду, заявил экс-депутат
У Украины нет военного лидера, способного занять Раду, заявил экс-депутат - РИА Новости, 14.03.2024
У Украины нет военного лидера, способного занять Раду, заявил экс-депутат
В публичной сфере Украины в настоящее время нет военного лидера, который мог бы реализовать силовой захват Верховной рады, но рост недовольства среди украинских РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:07
2024-03-14T14:07
2024-03-14T14:22
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валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В публичной сфере Украины в настоящее время нет военного лидера, который мог бы реализовать силовой захват Верховной рады, но рост недовольства среди украинских военнослужащих очевиден на фоне увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и провалов на фронте, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров. Ранее была опубликована переписка, в которой украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную раду в Киеве и привлечь на свою сторону других военнослужащих ВСУ. Представитель силовых структур РФ рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к Telegram-каналу "ParaBelum", в котором представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом. "То, что недовольство в украинской армии есть, для меня это очевидно, особенно после увольнения Залужного... Пока я не вижу организационного начала среди военных, кто мог бы такие протесты реализовать или хотя бы высказать публично. В публичной сфере я таких лидеров не вижу", - сказал Килинкаров в беседе с агентством, комментируя публикацию переписки. Экс-депутат Рады не исключил, что часть военных готова пойти на подобный шаг, поэтому политическому руководству в Киеве стоит опасаться активных действий с их стороны. "Они (власти - ред.) это знают, они это понимают. Одно дело, когда армия на марше, другое - когда армия терпит поражение. Есть люди, которые недовольны политическими, военными или кадровыми решениями, которые принимает политическое руководство (Украины - ред.)", - подчеркнул Килинкаров. Он уточнил, что ситуация на фронте напрямую влияет на политический климат Украины. "Многие решения будут ставиться под сомнение. На фоне провала контрнаступления, на фоне того, что инициатива у российской армии, а не украинской, недовольство будет только расти... Не исключаю, что будут какие-то нестандартные решения со стороны военных", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20240314/panika-1932839831.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
У Украины нет военного лидера, способного занять Раду, заявил экс-депутат
Килинкаров: для силового захваты Рады не нашлось лидера среди украинских военных
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В публичной сфере Украины в настоящее время нет военного лидера, который мог бы реализовать силовой захват Верховной рады, но рост недовольства среди украинских военнослужащих очевиден на фоне увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и провалов на фронте, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
Ранее была опубликована переписка, в которой украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную раду в Киеве и привлечь на свою сторону других военнослужащих ВСУ. Представитель силовых структур РФ рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к Telegram-каналу "ParaBelum", в котором представители элитных подразделений ВСУ
, Службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.
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"То, что недовольство в украинской армии есть, для меня это очевидно, особенно после увольнения Залужного... Пока я не вижу организационного начала среди военных, кто мог бы такие протесты реализовать или хотя бы высказать публично. В публичной сфере я таких лидеров не вижу", - сказал Килинкаров в беседе с агентством, комментируя публикацию переписки.
Экс-депутат Рады не исключил, что часть военных готова пойти на подобный шаг, поэтому политическому руководству в Киеве
стоит опасаться активных действий с их стороны. "Они (власти - ред.) это знают, они это понимают. Одно дело, когда армия на марше, другое - когда армия терпит поражение. Есть люди, которые недовольны политическими, военными или кадровыми решениями, которые принимает политическое руководство (Украины - ред.)", - подчеркнул Килинкаров.
Он уточнил, что ситуация на фронте напрямую влияет на политический климат Украины. "Многие решения будут ставиться под сомнение. На фоне провала контрнаступления, на фоне того, что инициатива у российской армии, а не украинской, недовольство будет только расти... Не исключаю, что будут какие-то нестандартные решения со стороны военных", - заключил эксперт.
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