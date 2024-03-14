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На подлете к Белгороду сбили десять воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили десять воздушных целей - РИА Новости, 14.03.2024
На подлете к Белгороду сбили десять воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты 10 воздушных целей на подлёте к городу, последствия на земле уточняются, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:14
2024-03-14T13:14
2024-03-14T13:21
специальная военная операция на украине
белгород
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты 10 воздушных целей на подлёте к городу, последствия на земле уточняются, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле". - написал он.
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
На подлете к Белгороду сбили десять воздушных целей
Гладков: ПВО сбила десять воздушных целей на подлете к Белгороду