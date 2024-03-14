https://ria.ru/20240314/pvo-1932937016.html

На подлете к Белгороду сбили десять воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили десять воздушных целей - РИА Новости, 14.03.2024

На подлете к Белгороду сбили десять воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты 10 воздушных целей на подлёте к городу, последствия на земле уточняются, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:14

2024-03-14T13:14

2024-03-14T13:21

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

безопасность

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты 10 воздушных целей на подлёте к городу, последствия на земле уточняются, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле". - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность