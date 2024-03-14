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Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов
Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов - РИА Новости, 14.03.2024
Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов
Украинские войска утром в четверг открыли огонь по Белгородской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО), восемь украинских реактивных снарядов... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T08:59
2024-03-14T08:59
2024-03-14T09:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в четверг открыли огонь по Белгородской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО), восемь украинских реактивных снарядов уничтожены в воздухе средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ."Четырнадцатого марта около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня. Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов
МО: силы ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью