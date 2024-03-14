https://ria.ru/20240314/putin-1933011221.html
Путин поручил разобраться с вопросами по энергетической установке в космосе
Путин поручил разобраться с вопросами по энергетической установке в космосе - РИА Новости, 14.03.2024
Путин поручил разобраться с вопросами по энергетической установке в космосе
Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросами создания ядерной энергетической установки в космосе. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:32
2024-03-14T17:32
2024-03-14T23:44
владимир путин
безопасность
россия
денис мантуров
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросами создания ядерной энергетической установки в космосе."Работу в космосе финансировать нужно вовремя", — подчеркнул глава государства.Президент также призвал главу правительства Михаила Мишустина и первого вице-премьера Андрея Белоусова определиться с приоритетами, поскольку существуют вопросы, нуждающиеся в дополнительном внимании, несмотря на то что Россия привыкла, что у нее в этой сфере компетенции, которыми другие страны не обладают."Нужно ей уделить особое внимание, чтобы она: а) развивалась и б) могла бы быть использована в будущем для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий", — добавил Путин.
https://ria.ru/20240220/putin-1928579319.html
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владимир путин, безопасность, россия, денис мантуров, михаил мишустин
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Денис Мантуров, Михаил Мишустин
Путин поручил разобраться с вопросами по энергетической установке в космосе
Путин поручил разобраться с созданием энергетической установки в космосе