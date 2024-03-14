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Путин на открытии высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург
Путин на открытии высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург - РИА Новости, 14.03.2024
Путин на открытии высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург в режиме видеосвязи. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:16
2024-03-14T15:16
2024-03-14T15:37
москва
санкт-петербург
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург в режиме видеосвязи.
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4.7
96
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Путин на открытии высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург в режиме ВКС
Путин на открытии высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург в режиме ВКС
2024-03-14T15:16
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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4.7
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москва, санкт-петербург, россия, владимир путин, видео
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин
Путин на открытии высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург в режиме видеосвязи.
2024-03-14T15:16
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PT30M20S
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург в режиме видеосвязи.