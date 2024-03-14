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В Кремле пообещали сообщить, когда Путин проголосует на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:14 14.03.2024 (обновлено: 12:25 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/putin-1932917636.html
В Кремле пообещали сообщить, когда Путин проголосует на выборах президента
В Кремле пообещали сообщить, когда Путин проголосует на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024
В Кремле пообещали сообщить, когда Путин проголосует на выборах президента
Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах президента РФ в любой из трех предусмотренных дней, подробности Кремль сообщит своевременно,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:14
2024-03-14T12:25
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
выборы президента рф
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах президента РФ в любой из трех предусмотренных дней, подробности Кремль сообщит своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы вам сообщим. Три дня у нас голосование. Как и все граждане, он может проголосовать в любой из трех дней: пятница, суббота и воскресенье", - сказал Песков журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Выборы президента РФ
В Кремле пообещали сообщить, когда Путин проголосует на выборах президента

Песков: Путин может проголосовать на выборах в любой из 3 предусмотренных дней

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин голосует дистанционно на выборах
Президент РФ Владимир Путин голосует дистанционно на выборах - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин голосует дистанционно на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах президента РФ в любой из трех предусмотренных дней, подробности Кремль сообщит своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы вам сообщим. Три дня у нас голосование. Как и все граждане, он может проголосовать в любой из трех дней: пятница, суббота и воскресенье", - сказал Песков журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВыборы президента РФ
 
 
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