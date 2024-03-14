https://ria.ru/20240314/putin-1932917636.html

В Кремле пообещали сообщить, когда Путин проголосует на выборах президента

В Кремле пообещали сообщить, когда Путин проголосует на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024

В Кремле пообещали сообщить, когда Путин проголосует на выборах президента

Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах президента РФ в любой из трех предусмотренных дней, подробности Кремль сообщит своевременно,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:14

2024-03-14T12:14

2024-03-14T12:25

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

выборы президента рф

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах президента РФ в любой из трех предусмотренных дней, подробности Кремль сообщит своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы вам сообщим. Три дня у нас голосование. Как и все граждане, он может проголосовать в любой из трех дней: пятница, суббота и воскресенье", - сказал Песков журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, выборы президента рф