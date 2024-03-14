https://ria.ru/20240314/putin-1932916206.html
Песков прокомментировал слова президента Литвы, что Путина никто не боится
Песков прокомментировал слова президента Литвы, что Путина никто не боится - РИА Новости, 14.03.2024
Песков прокомментировал слова президента Литвы, что Путина никто не боится
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах главы Литвы в адрес российского лидера после нападения на бывшего главу "Фонда борьбы с... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:11
2024-03-14T12:11
2024-03-14T12:44
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фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах главы Литвы в адрес российского лидера после нападения на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова**, что российского президента в Литве никто не боится, заявил, что Путина не надо бояться, его надо уважать и слушать."Речь идет о происшествии, которое произошло в Литве. Путина не надо бояться. Путина надо уважать и слушать. А мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Это надо наверное обращаться в министерство внутренних дел Литвы или в полицию", - сказал Песков журналистам.Ранее литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Жданов** также сообщил, что Волков** попал в больницу. Утром в среду полиция сообщила, что Волков** вернулся домой, ему назначено амбулаторное лечение.Волков** в феврале 2023 года заявлял, что живет в Литве на тот момент уже 3,5 года, впервые о переезде в Вильнюс он сообщил немецкому журналу Spiegel в августе 2020 года. По данным СМИ, он проживает в Вильнюсе в дачном поселке. В 2021 году телеканал RT сообщал со ссылкой на данные из литовского реестра юрлиц, что Волков** получил вид на жительство в Литве и владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck.В январе 2022 года Волков** и Жданов** были включены в перечень Росфинмониторинга организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.* Запрещенная в России экстремистская организация** Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов и внесенные в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240312/tamozhnya-1932553719.html
https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, в мире, россия, леонид волков, иван жданов, дмитрий песков, фонд борьбы с коррупцией, владимир путин, гитанас науседа
Литва, В мире, Россия, Леонид Волков, Иван Жданов, Дмитрий Песков, Фонд борьбы с коррупцией, Владимир Путин, Гитанас Науседа
Песков прокомментировал слова президента Литвы, что Путина никто не боится
Песков: Путина надо не бояться, а уважать и слушать
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах главы Литвы в адрес российского лидера после нападения на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова**, что российского президента в Литве никто не боится, заявил, что Путина не надо бояться, его надо уважать и слушать.
"Речь идет о происшествии, которое произошло в Литве. Путина не надо бояться. Путина надо уважать и слушать. А мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Это надо наверное обращаться в министерство внутренних дел Литвы или в полицию", - сказал Песков журналистам.
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Ранее литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе
. Входящий в его окружение Иван Жданов
** опубликовал фотографии, на которых у Волкова синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Жданов** также сообщил, что Волков** попал в больницу. Утром в среду полиция сообщила, что Волков** вернулся домой, ему назначено амбулаторное лечение.
Волков** в феврале 2023 года заявлял, что живет в Литве на тот момент уже 3,5 года, впервые о переезде в Вильнюс он сообщил немецкому журналу Spiegel в августе 2020 года. По данным СМИ, он проживает в Вильнюсе в дачном поселке. В 2021 году телеканал RT сообщал со ссылкой на данные из литовского реестра юрлиц, что Волков** получил вид на жительство в Литве и владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck.
В январе 2022 года Волков** и Жданов** были включены в перечень Росфинмониторинга
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов и внесенные в перечень террористов и экстремистов
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