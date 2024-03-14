https://ria.ru/20240314/putin-1932916206.html

Песков прокомментировал слова президента Литвы, что Путина никто не боится

Песков прокомментировал слова президента Литвы, что Путина никто не боится - РИА Новости, 14.03.2024

Песков прокомментировал слова президента Литвы, что Путина никто не боится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах главы Литвы в адрес российского лидера после нападения на бывшего главу "Фонда борьбы с... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:11

2024-03-14T12:11

2024-03-14T12:44

литва

в мире

россия

леонид волков

иван жданов

дмитрий песков

фонд борьбы с коррупцией

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах главы Литвы в адрес российского лидера после нападения на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова**, что российского президента в Литве никто не боится, заявил, что Путина не надо бояться, его надо уважать и слушать."Речь идет о происшествии, которое произошло в Литве. Путина не надо бояться. Путина надо уважать и слушать. А мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Это надо наверное обращаться в министерство внутренних дел Литвы или в полицию", - сказал Песков журналистам.Ранее литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Жданов** также сообщил, что Волков** попал в больницу. Утром в среду полиция сообщила, что Волков** вернулся домой, ему назначено амбулаторное лечение.Волков** в феврале 2023 года заявлял, что живет в Литве на тот момент уже 3,5 года, впервые о переезде в Вильнюс он сообщил немецкому журналу Spiegel в августе 2020 года. По данным СМИ, он проживает в Вильнюсе в дачном поселке. В 2021 году телеканал RT сообщал со ссылкой на данные из литовского реестра юрлиц, что Волков** получил вид на жительство в Литве и владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck.В январе 2022 года Волков** и Жданов** были включены в перечень Росфинмониторинга организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.* Запрещенная в России экстремистская организация** Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов и внесенные в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240312/tamozhnya-1932553719.html

https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html

литва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

литва, в мире, россия, леонид волков, иван жданов, дмитрий песков, фонд борьбы с коррупцией, владимир путин, гитанас науседа