https://ria.ru/20240314/putin-1932838344.html

Путин рассказал о роли граждан в защите суверенитета и безопасности

Путин рассказал о роли граждан в защите суверенитета и безопасности - РИА Новости, 14.03.2024

Путин рассказал о роли граждан в защите суверенитета и безопасности

Граждане России уже доказали, что умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T00:53

2024-03-14T00:53

2024-03-14T00:53

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Граждане России уже доказали, что умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам перед президентскими выборами, показанном в эфире Первого канала. "Мы уже доказали, что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости", - сказал Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html

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политика, россия, владимир путин