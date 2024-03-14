https://ria.ru/20240314/putin-1932837776.html
Путин подчеркнул роль народа в судьбе страны
Путин подчеркнул роль народа в судьбе страны - РИА Новости, 14.03.2024
Путин подчеркнул роль народа в судьбе страны
Единственным источником власти в России является народ, именно граждане РФ определяют судьбу страны, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T00:47
2024-03-14T00:47
2024-03-14T00:47
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Единственным источником власти в России является народ, именно граждане РФ определяют судьбу страны, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами главы государства, показанном в эфире Первого канала. "Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества", - отметил Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин подчеркнул роль народа в судьбе страны
Путин: народ России определяет судьбу власти в стране
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Единственным источником власти в России является народ, именно граждане РФ определяют судьбу страны, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами главы государства, показанном в эфире Первого канала.
"Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества", - отметил Путин.
России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.