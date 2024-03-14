https://ria.ru/20240314/pupo-1932994919.html

Итальянский певец Pupo рассказал, для чего приехал в Россию

Итальянский певец Pupo рассказал, для чего приехал в Россию - РИА Новости, 14.03.2024

Итальянский певец Pupo рассказал, для чего приехал в Россию

Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) заявил, что приехал в Россию без каких-либо политических намерений, об этом он рассказал на пресс-конференции в преддверии РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:27

2024-03-14T16:27

2024-03-14T17:21

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) заявил, что приехал в Россию без каких-либо политических намерений, об этом он рассказал на пресс-конференции в преддверии концерта в Кремлевском дворце."Я не мог себе позволить критиковать культуры, особенно с такой историей <...> Поэтому завтра в своем концерте хочу передать посыл, чтобы в мир вернулся мир. Я здесь без каких-либо политических намерений", — сказал артист. По словам Гинацци, он понимает, что его будут критиковать на Западе, в том числе на родине, но надеется, что его песни вызовут положительные эмоции."Хочу подчеркнуть одну вещь: не то чтобы я сейчас приехал спонтанно. Я никогда не прекращал ездить в Россию. Весь этот деликатный период я всегда приезжал и хотел делать мою работу там и как считал нужным <...> Здесь, в Кремле, я по той же самой причине — чтобы продолжать делать мою работу без каких-либо ограничений и эмбарго, что, в принципе, должны делать и другие", — отметил певец.Как рассказал продюсер Андрей Агапов, концерт, который состоится в пятницу, 15 марта, готовился с августа прошлого года. На нем итальянский певец выступит с российским артистами: с некоторыми он уже работал, а с кем-то выйдет на сцену впервые. Так, в программу включили дуэты с Михаилом Боярским, Львом Лещенко, Каем Метовым, а также с Люсей Чеботиной и дочерью Юлии Началовой. Кроме того, Pupo отдаст дань памяти другому итальянскому артисту — Тото Кутуньо, который умер в августе 2023-го.

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https://ria.ru/20230106/chelentano-1840562406.html

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Кирилл Волков

италия, россия, новости культуры, москва, в мире, лев лещенко, михаил боярский, юлия началова