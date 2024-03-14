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Итальянский певец Pupo рассказал, для чего приехал в Россию - РИА Новости, 14.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:27 14.03.2024 (обновлено: 17:21 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/pupo-1932994919.html
Итальянский певец Pupo рассказал, для чего приехал в Россию
Итальянский певец Pupo рассказал, для чего приехал в Россию - РИА Новости, 14.03.2024
Итальянский певец Pupo рассказал, для чего приехал в Россию
Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) заявил, что приехал в Россию без каких-либо политических намерений, об этом он рассказал на пресс-конференции в преддверии РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:27
2024-03-14T17:21
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) заявил, что приехал в Россию без каких-либо политических намерений, об этом он рассказал на пресс-конференции в преддверии концерта в Кремлевском дворце."Я не мог себе позволить критиковать культуры, особенно с такой историей &lt;...&gt; Поэтому завтра в своем концерте хочу передать посыл, чтобы в мир вернулся мир. Я здесь без каких-либо политических намерений", — сказал артист. По словам Гинацци, он понимает, что его будут критиковать на Западе, в том числе на родине, но надеется, что его песни вызовут положительные эмоции."Хочу подчеркнуть одну вещь: не то чтобы я сейчас приехал спонтанно. Я никогда не прекращал ездить в Россию. Весь этот деликатный период я всегда приезжал и хотел делать мою работу там и как считал нужным &lt;...&gt; Здесь, в Кремле, я по той же самой причине — чтобы продолжать делать мою работу без каких-либо ограничений и эмбарго, что, в принципе, должны делать и другие", — отметил певец.Как рассказал продюсер Андрей Агапов, концерт, который состоится в пятницу, 15 марта, готовился с августа прошлого года. На нем итальянский певец выступит с российским артистами: с некоторыми он уже работал, а с кем-то выйдет на сцену впервые. Так, в программу включили дуэты с Михаилом Боярским, Львом Лещенко, Каем Метовым, а также с Люсей Чеботиной и дочерью Юлии Началовой. Кроме того, Pupo отдаст дань памяти другому итальянскому артисту — Тото Кутуньо, который умер в августе 2023-го.
https://ria.ru/20240306/kniga-1931568610.html
https://ria.ru/20230320/banyati-1858644428.html
https://ria.ru/20230106/chelentano-1840562406.html
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италия, россия, новости культуры, москва, в мире, лев лещенко, михаил боярский, юлия началова
Культура, Италия, Россия, Новости культуры, Москва, В мире, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Юлия Началова
Итальянский певец Pupo рассказал, для чего приехал в Россию

Певец Pupo заявил, что приехал в Россию без каких-либо политических намерений

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкИтальянский певец и композитор Пупо
Итальянский певец и композитор Пупо - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Итальянский певец и композитор Пупо . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) заявил, что приехал в Россию без каких-либо политических намерений, об этом он рассказал на пресс-конференции в преддверии концерта в Кремлевском дворце.
"Я не мог себе позволить критиковать культуры, особенно с такой историей <...> Поэтому завтра в своем концерте хочу передать посыл, чтобы в мир вернулся мир. Я здесь без каких-либо политических намерений", — сказал артист.
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По словам Гинацци, он понимает, что его будут критиковать на Западе, в том числе на родине, но надеется, что его песни вызовут положительные эмоции.
"Хочу подчеркнуть одну вещь: не то чтобы я сейчас приехал спонтанно. Я никогда не прекращал ездить в Россию. Весь этот деликатный период я всегда приезжал и хотел делать мою работу там и как считал нужным <...> Здесь, в Кремле, я по той же самой причине — чтобы продолжать делать мою работу без каких-либо ограничений и эмбарго, что, в принципе, должны делать и другие", — отметил певец.

Pupo — певец, прославившийся песней Gelato Al Cioccolato, выступает на итальянской сцене более 40 лет. В 1985 году прошли его успешные гастроли в СССР, во время которых он дал 40 концертов. С тех пор артист не раз приезжал в Россию, а сейчас остается одним из наиболее популярных представителей старой итальянской эстрады. В марте 2022-го в знак солидарности с российскими коллегами Pupo по-русски исполнил советскую композицию "Есть только миг". В мае прошлого года он сообщил, что не поехал на музыкальный фестиваль в России из-за угроз в его адрес.

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Как рассказал продюсер Андрей Агапов, концерт, который состоится в пятницу, 15 марта, готовился с августа прошлого года. На нем итальянский певец выступит с российским артистами: с некоторыми он уже работал, а с кем-то выйдет на сцену впервые. Так, в программу включили дуэты с Михаилом Боярским, Львом Лещенко, Каем Метовым, а также с Люсей Чеботиной и дочерью Юлии Началовой.
Кроме того, Pupo отдаст дань памяти другому итальянскому артисту — Тото Кутуньо, который умер в августе 2023-го.
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КультураИталияРоссияНовости культурыМоскваВ миреЛев ЛещенкоМихаил БоярскийЮлия Началова
 
 
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