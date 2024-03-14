https://ria.ru/20240314/provokatsii-1933000545.html

Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента

Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024

Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента

Релоканты готовят провокации на выборах президента России, их излюбленная тактика – пытаться "утопить" членов избирательных комиссий в бюрократическом омуте,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:45

2024-03-14T16:45

2024-03-14T16:45

политика

россия

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Релоканты готовят провокации на выборах президента России, их излюбленная тактика – пытаться "утопить" членов избирательных комиссий в бюрократическом омуте, забрасывая их множеством фейков, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Поскольку бесплатный сыр только в мышеловке, они свою мышеловку словили и должны отработать. Поэтому часть из них поднатаскали, они вернулись, часть из них еще здесь сидела. Они готовят провокации из-за рубежа, когда нас забрасывают разного рода большим потоком фейковых сообщений, чтобы "утопить" членов комиссии в таком бюрократическом омуте", - сказала Памфилова в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что ЦИК знает о возможных провокациях. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240314/vybory-1932938170.html

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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, выборы президента рф