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Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:45 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/provokatsii-1933000545.html
Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента
Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024
Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента
Релоканты готовят провокации на выборах президента России, их излюбленная тактика – пытаться "утопить" членов избирательных комиссий в бюрократическом омуте,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:45
2024-03-14T16:45
политика
россия
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Релоканты готовят провокации на выборах президента России, их излюбленная тактика – пытаться "утопить" членов избирательных комиссий в бюрократическом омуте, забрасывая их множеством фейков, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Поскольку бесплатный сыр только в мышеловке, они свою мышеловку словили и должны отработать. Поэтому часть из них поднатаскали, они вернулись, часть из них еще здесь сидела. Они готовят провокации из-за рубежа, когда нас забрасывают разного рода большим потоком фейковых сообщений, чтобы "утопить" членов комиссии в таком бюрократическом омуте", - сказала Памфилова в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что ЦИК знает о возможных провокациях. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, выборы президента рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ
Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента

Памфилова: релоканты готовят провокации на выборах президента РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Релоканты готовят провокации на выборах президента России, их излюбленная тактика – пытаться "утопить" членов избирательных комиссий в бюрократическом омуте, забрасывая их множеством фейков, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Поскольку бесплатный сыр только в мышеловке, они свою мышеловку словили и должны отработать. Поэтому часть из них поднатаскали, они вернулись, часть из них еще здесь сидела. Они готовят провокации из-за рубежа, когда нас забрасывают разного рода большим потоком фейковых сообщений, чтобы "утопить" членов комиссии в таком бюрократическом омуте", - сказала Памфилова в эфире канала "Россия 24".
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Памфилова рассказала, как релоканты сочиняют и рассылают доклады о выборах
Вчера, 13:15
Она отметила, что ЦИК знает о возможных провокациях.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФВыборы президента РФ
 
 
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