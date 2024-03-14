https://ria.ru/20240314/provokatsii-1933000545.html
Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента
Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024
Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента
Релоканты готовят провокации на выборах президента России, их излюбленная тактика – пытаться "утопить" членов избирательных комиссий в бюрократическом омуте,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:45
2024-03-14T16:45
2024-03-14T16:45
политика
россия
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Релоканты готовят провокации на выборах президента России, их излюбленная тактика – пытаться "утопить" членов избирательных комиссий в бюрократическом омуте, забрасывая их множеством фейков, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Поскольку бесплатный сыр только в мышеловке, они свою мышеловку словили и должны отработать. Поэтому часть из них поднатаскали, они вернулись, часть из них еще здесь сидела. Они готовят провокации из-за рубежа, когда нас забрасывают разного рода большим потоком фейковых сообщений, чтобы "утопить" членов комиссии в таком бюрократическом омуте", - сказала Памфилова в эфире канала "Россия 24". Она отметила, что ЦИК знает о возможных провокациях. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240314/vybory-1932938170.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_306:0:2573:1700_1920x0_80_0_0_a5f8f1797094563c247a961bf859702a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, выборы президента рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ
Памфилова заявила, что релоканты готовят провокации на выборах президента
Памфилова: релоканты готовят провокации на выборах президента РФ