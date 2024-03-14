https://ria.ru/20240314/proverka-1933047279.html

Прокуратура в Самаре проведет проверку из-за жестокого обращения с котом

Прокуратура в Самаре проведет проверку из-за жестокого обращения с котом - РИА Новости, 14.03.2024

Прокуратура в Самаре проведет проверку из-за жестокого обращения с котом

Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку полиции по факту публикации во "ВКонтакте" о жестоком обращении с котом, которого сотрудница самарской... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:41

2024-03-14T19:41

2024-03-14T19:41

происшествия

самарская область

самара

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САМАРА, 14 мар — РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку полиции по факту публикации во "ВКонтакте" о жестоком обращении с котом, которого сотрудница самарской поликлиники якобы сначала избила, а затем выкинула на улицу. Информация о жестоком обращении с животным была размещена во "ВКонтакте" 13 марта. Из сообщения следует, что на улице в поселке Крутые Ключи был обнаружен кот, которому якобы нанесла травмы и выбросила на улицу сотрудница поликлиники, сообщила прокуратура Самарской области. "Прокуратурой Красноглинского района города Самары обеспечен надзор за ходом доследственной проверки, организованной по данному факту органом полиции", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Зооактивистка Дарья Петракова, которая опубликовала указанную историю на своей странице во "ВКонтакте", сообщила, что пострадавший кот был "в плохом состоянии, насквозь промерзший и мокрый". За ночь врачам ветклиники удалось стабилизировать его состояние. Коту дали имя Лучик, сейчас он чувствует себя лучше — у него сохраняется хороший аппетит, он подает голос и уже требует внимания.

https://ria.ru/20240314/koshki-1932951509.html

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происшествия, самарская область, самара