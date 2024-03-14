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Протестующие у парламента Молдавии потребовали отставки премьера - РИА Новости, 14.03.2024
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14:24 14.03.2024 (обновлено: 14:47 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/protest-1932958310.html
Протестующие у парламента Молдавии потребовали отставки премьера
Протестующие у парламента Молдавии потребовали отставки премьера - РИА Новости, 14.03.2024
Протестующие у парламента Молдавии потребовали отставки премьера
Сторонники и активисты оппозиционной партии "Возрождение" собрались у парламента Молдавии в центре Кишинева, они требуют отставки премьера Дорина Речана. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:24
2024-03-14T14:47
в мире
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кишинев
дорин речан
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КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Сторонники и активисты оппозиционной партии "Возрождение" собрались у парламента Молдавии в центре Кишинева, они требуют отставки премьера Дорина Речана. В четверг Речан выступает в парламенте с отчетом о работе правительства за 2023 год. Участники акции выстроились у входа в парламент с плакатами, которые призывают правительство уйти в отставку. "Сегодня власть объявила репрессии в отношении оппозиции. Власть не имеет никакого морального права считать себя конструктивной, все это происходит потому, что власть в агонии. Мы пришли сюда, чтобы дать им понять, что мы не боимся, мы пришли, чтобы высказать свое недовольство премьером, который представляет в парламенте отчет о работе", - заявил РИА Новости представитель партии "Возрождение" Вячеслав Жуков. Протестующие недовольны увеличением расходов на оборону в ущерб сферам медицины и образования. Они полагают, что правительство не справляется с руководством страной, поэтому ее граждане сталкиваются с ростом тарифов на коммунальные услуги, инфляцией и долгами по зарплатам. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, кишинев, дорин речан, возрождение
В мире, Молдавия, Кишинев, Дорин Речан, Возрождение
Протестующие у парламента Молдавии потребовали отставки премьера

Оппозиция на протесте у парламента Молдавии потребовала отставки премьера Речана

© SputnikПротестующие у парламента Молдавии потребовали отставки премьера Дорина Речана
Протестующие у парламента Молдавии потребовали отставки премьера Дорина Речана - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Sputnik
Протестующие у парламента Молдавии потребовали отставки премьера Дорина Речана
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Сторонники и активисты оппозиционной партии "Возрождение" собрались у парламента Молдавии в центре Кишинева, они требуют отставки премьера Дорина Речана.
В четверг Речан выступает в парламенте с отчетом о работе правительства за 2023 год. Участники акции выстроились у входа в парламент с плакатами, которые призывают правительство уйти в отставку.
"Сегодня власть объявила репрессии в отношении оппозиции. Власть не имеет никакого морального права считать себя конструктивной, все это происходит потому, что власть в агонии. Мы пришли сюда, чтобы дать им понять, что мы не боимся, мы пришли, чтобы высказать свое недовольство премьером, который представляет в парламенте отчет о работе", - заявил РИА Новости представитель партии "Возрождение" Вячеслав Жуков.
Протестующие недовольны увеличением расходов на оборону в ущерб сферам медицины и образования. Они полагают, что правительство не справляется с руководством страной, поэтому ее граждане сталкиваются с ростом тарифов на коммунальные услуги, инфляцией и долгами по зарплатам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияКишиневДорин РечанВозрождение
 
 
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