https://ria.ru/20240314/protest-1932958310.html

Протестующие у парламента Молдавии потребовали отставки премьера

Протестующие у парламента Молдавии потребовали отставки премьера - РИА Новости, 14.03.2024

Протестующие у парламента Молдавии потребовали отставки премьера

Сторонники и активисты оппозиционной партии "Возрождение" собрались у парламента Молдавии в центре Кишинева, они требуют отставки премьера Дорина Речана. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:24

2024-03-14T14:24

2024-03-14T14:47

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кишинев

дорин речан

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КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Сторонники и активисты оппозиционной партии "Возрождение" собрались у парламента Молдавии в центре Кишинева, они требуют отставки премьера Дорина Речана. В четверг Речан выступает в парламенте с отчетом о работе правительства за 2023 год. Участники акции выстроились у входа в парламент с плакатами, которые призывают правительство уйти в отставку. "Сегодня власть объявила репрессии в отношении оппозиции. Власть не имеет никакого морального права считать себя конструктивной, все это происходит потому, что власть в агонии. Мы пришли сюда, чтобы дать им понять, что мы не боимся, мы пришли, чтобы высказать свое недовольство премьером, который представляет в парламенте отчет о работе", - заявил РИА Новости представитель партии "Возрождение" Вячеслав Жуков. Протестующие недовольны увеличением расходов на оборону в ущерб сферам медицины и образования. Они полагают, что правительство не справляется с руководством страной, поэтому ее граждане сталкиваются с ростом тарифов на коммунальные услуги, инфляцией и долгами по зарплатам. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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в мире, молдавия, кишинев, дорин речан, возрождение