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В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку - РИА Новости, 14.03.2024
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17:55 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/prigovor-1933020786.html
В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку
В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку - РИА Новости, 14.03.2024
В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку
Суд дал 13,5 года колонии строгого режима жителю Рязанской области, который напал на 14-летнюю девушку и запихнул ее в багажник своей машины, откуда ей удалось... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:55
2024-03-14T17:55
происшествия
рязанская область
ряжск
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РЯЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Суд дал 13,5 года колонии строгого режима жителю Рязанской области, который напал на 14-летнюю девушку и запихнул ее в багажник своей машины, откуда ей удалось сбежать, сообщило региональное СУСК. Инцидент произошел в октябре 2021 года. Как сообщало следствие, в городе Ряжске 14-летнюю девочку незнакомец запихнул в багажник машины. Она смогла перебраться в салон и сбежать. Было возбуждено дело о похищении несовершеннолетней. По подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого жителя Скопинского района 1979 года рождения. "Житель Скопина осужден к длительному лишению свободы за похищение 14-летней девочки", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. Как уточняет ведомство, мужчину признали виновным не только в похищении несовершеннолетней, но и в совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Приговором суда ему "назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы" в колонии строгого режима.
https://ria.ru/20240206/pokhischenie-1925760077.html
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рязанская область
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происшествия, рязанская область, ряжск
Происшествия, Рязанская область, Ряжск
В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку

СК: в Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Суд дал 13,5 года колонии строгого режима жителю Рязанской области, который напал на 14-летнюю девушку и запихнул ее в багажник своей машины, откуда ей удалось сбежать, сообщило региональное СУСК.
Инцидент произошел в октябре 2021 года. Как сообщало следствие, в городе Ряжске 14-летнюю девочку незнакомец запихнул в багажник машины. Она смогла перебраться в салон и сбежать. Было возбуждено дело о похищении несовершеннолетней. По подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого жителя Скопинского района 1979 года рождения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Стерлитамаке нашли мужчину, пытавшегося похитить девочку во дворе дома
6 февраля, 17:36
"Житель Скопина осужден к длительному лишению свободы за похищение 14-летней девочки", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
Как уточняет ведомство, мужчину признали виновным не только в похищении несовершеннолетней, но и в совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Приговором суда ему "назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы" в колонии строгого режима.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Самаре задержали двух мужчин, похитивших знакомого
23 января, 12:42
 
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