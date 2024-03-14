https://ria.ru/20240314/prigovor-1933020786.html
В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку
В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку - РИА Новости, 14.03.2024
В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку
Суд дал 13,5 года колонии строгого режима жителю Рязанской области, который напал на 14-летнюю девушку и запихнул ее в багажник своей машины, откуда ей удалось... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:55
2024-03-14T17:55
2024-03-14T17:55
происшествия
рязанская область
ряжск
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РЯЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Суд дал 13,5 года колонии строгого режима жителю Рязанской области, который напал на 14-летнюю девушку и запихнул ее в багажник своей машины, откуда ей удалось сбежать, сообщило региональное СУСК. Инцидент произошел в октябре 2021 года. Как сообщало следствие, в городе Ряжске 14-летнюю девочку незнакомец запихнул в багажник машины. Она смогла перебраться в салон и сбежать. Было возбуждено дело о похищении несовершеннолетней. По подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого жителя Скопинского района 1979 года рождения. "Житель Скопина осужден к длительному лишению свободы за похищение 14-летней девочки", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. Как уточняет ведомство, мужчину признали виновным не только в похищении несовершеннолетней, но и в совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Приговором суда ему "назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы" в колонии строгого режима.
https://ria.ru/20240206/pokhischenie-1925760077.html
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рязанская область
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происшествия, рязанская область, ряжск
Происшествия, Рязанская область, Ряжск
В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку
СК: в Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку