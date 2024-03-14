https://ria.ru/20240314/prigovor-1933020786.html

В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку

В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку - РИА Новости, 14.03.2024

В Рязанской области вынесли приговор мужчине, похитившему 14-летнюю девочку

Суд дал 13,5 года колонии строгого режима жителю Рязанской области, который напал на 14-летнюю девушку и запихнул ее в багажник своей машины, откуда ей удалось... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:55

2024-03-14T17:55

2024-03-14T17:55

происшествия

рязанская область

ряжск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

РЯЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Суд дал 13,5 года колонии строгого режима жителю Рязанской области, который напал на 14-летнюю девушку и запихнул ее в багажник своей машины, откуда ей удалось сбежать, сообщило региональное СУСК. Инцидент произошел в октябре 2021 года. Как сообщало следствие, в городе Ряжске 14-летнюю девочку незнакомец запихнул в багажник машины. Она смогла перебраться в салон и сбежать. Было возбуждено дело о похищении несовершеннолетней. По подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого жителя Скопинского района 1979 года рождения. "Житель Скопина осужден к длительному лишению свободы за похищение 14-летней девочки", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК. Как уточняет ведомство, мужчину признали виновным не только в похищении несовершеннолетней, но и в совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Приговором суда ему "назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы" в колонии строгого режима.

https://ria.ru/20240206/pokhischenie-1925760077.html

https://ria.ru/20240123/samara-1922944003.html

рязанская область

ряжск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, ряжск