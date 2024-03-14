https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932857338.html

Латвия хочет создать железный занавес между Россией и Прибалтикой

Латвия хочет создать железный занавес между Россией и Прибалтикой - РИА Новости, 14.03.2024

Латвия хочет создать железный занавес между Россией и Прибалтикой

Прибалтийские страны и Россию разделит железный занавес, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, выступая на мероприятии в Вашингтоне. Трансляция шла на... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:46

2024-03-14T08:46

2024-03-14T11:44

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Прибалтийские страны и Россию разделит железный занавес, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, выступая на мероприятии в Вашингтоне. Трансляция шла на сайте "Атлантического совета"*."Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией", — заявила чиновница. В то же время она признала, что Латвии пока не удается обеспечить независимость от российских нефти и газа.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости это заявление, задалась вопросом, хватит ли у Латвии железа для создания занавеса, или "у России будут покупать".Силиня ранее на этой неделе попала в список наиболее враждебно настроенных по отношению к России чиновников прибалтийских стран, который опубликовал МИД. В него вошли главы латвийских МИД, МВД и Минобороны, министры иностранных юстиции и финансов Литвы, а также главнокомандующий вооруженными силами республики. Из эстонских политиков в список попали премьер-министр Кая Каллас и экс-президент Керсти Кальюлайд, министр иностранных дел, спикер парламента, председатель комиссии по иностранным делам.Всего в перечне 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты, общественные деятели и журналисты, всем им запрещен въезд в Россию.На Смоленской площади пояснили, что враждебная политика, активное лоббирование санкций, вмешательство во внутренние дела, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер.* Деятельность организации признана в России нежелательной.

https://ria.ru/20240303/nato-1930865917.html

https://ria.ru/20240214/nato-1927363392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, латвия, прибалтика, атлантический совет