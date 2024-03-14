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Латвия хочет создать железный занавес между Россией и Прибалтикой - РИА Новости, 14.03.2024
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08:46 14.03.2024 (обновлено: 11:44 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932857338.html
Латвия хочет создать железный занавес между Россией и Прибалтикой
Латвия хочет создать железный занавес между Россией и Прибалтикой - РИА Новости, 14.03.2024
Латвия хочет создать железный занавес между Россией и Прибалтикой
Прибалтийские страны и Россию разделит железный занавес, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, выступая на мероприятии в Вашингтоне. Трансляция шла на... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T08:46
2024-03-14T11:44
в мире
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прибалтика
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Прибалтийские страны и Россию разделит железный занавес, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, выступая на мероприятии в Вашингтоне. Трансляция шла на сайте "Атлантического совета"*."Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией", — заявила чиновница. В то же время она признала, что Латвии пока не удается обеспечить независимость от российских нефти и газа.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости это заявление, задалась вопросом, хватит ли у Латвии железа для создания занавеса, или "у России будут покупать".Силиня ранее на этой неделе попала в список наиболее враждебно настроенных по отношению к России чиновников прибалтийских стран, который опубликовал МИД. В него вошли главы латвийских МИД, МВД и Минобороны, министры иностранных юстиции и финансов Литвы, а также главнокомандующий вооруженными силами республики. Из эстонских политиков в список попали премьер-министр Кая Каллас и экс-президент Керсти Кальюлайд, министр иностранных дел, спикер парламента, председатель комиссии по иностранным делам.Всего в перечне 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты, общественные деятели и журналисты, всем им запрещен въезд в Россию.На Смоленской площади пояснили, что враждебная политика, активное лоббирование санкций, вмешательство во внутренние дела, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер.* Деятельность организации признана в России нежелательной.
https://ria.ru/20240303/nato-1930865917.html
https://ria.ru/20240214/nato-1927363392.html
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в мире, россия, латвия, прибалтика, атлантический совет
В мире, Россия, Латвия, Прибалтика, Атлантический совет
Латвия хочет создать железный занавес между Россией и Прибалтикой

Премьер Латвии Силиня: между Россией и Прибалтикой опустят железный занавес

© AFP 2024 / JOHN THYSПремьер-министр Латвии Эвика Силиня
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AFP 2024 / JOHN THYS
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Прибалтийские страны и Россию разделит железный занавес, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, выступая на мероприятии в Вашингтоне. Трансляция шла на сайте "Атлантического совета"*.
"Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией", — заявила чиновница.
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В то же время она признала, что Латвии пока не удается обеспечить независимость от российских нефти и газа.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости это заявление, задалась вопросом, хватит ли у Латвии железа для создания занавеса, или "у России будут покупать".

Пятого марта 1946 года в американском городе Фултон британский политик Уинстон Черчилль произнес знаменитую речь, которую принято считать точкой отсчета холодной войны. Он образно обрисовал картину разделения послевоенной Европы на сферы влияния: "Железный занавес опустился поперек всего континента".

Силиня ранее на этой неделе попала в список наиболее враждебно настроенных по отношению к России чиновников прибалтийских стран, который опубликовал МИД. В него вошли главы латвийских МИД, МВД и Минобороны, министры иностранных юстиции и финансов Литвы, а также главнокомандующий вооруженными силами республики. Из эстонских политиков в список попали премьер-министр Кая Каллас и экс-президент Керсти Кальюлайд, министр иностранных дел, спикер парламента, председатель комиссии по иностранным делам.
Всего в перечне 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты, общественные деятели и журналисты, всем им запрещен въезд в Россию.
На Смоленской площади пояснили, что враждебная политика, активное лоббирование санкций, вмешательство во внутренние дела, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер.
* Деятельность организации признана в России нежелательной.
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