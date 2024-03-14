https://ria.ru/20240314/premera-1933049417.html

В Музее Победы состоялась премьера многосерийного фильма "По зову сердца"

В Музее Победы состоялась премьера многосерийного фильма "По зову сердца" - РИА Новости, 14.03.2024

В Музее Победы состоялась премьера многосерийного фильма "По зову сердца"

Премьерный показ фильма о героической обороне Москвы в 1941 году "По зову сердца" прошел в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:54

2024-03-14T19:54

2024-03-14T19:54

музей победы

сергей шишкарев

госдума рф

культура

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Премьерный показ фильма о героической обороне Москвы в 1941 году "По зову сердца" прошел в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы, сообщает пресс-служба музея.Картина (12+) повествует о трагических событиях лета и осени 1941 года, о беспримерном героизме и великой трагедии Московского народного ополчения — о сотнях тысяч мирных людей, которые помогли Красной армии спасти Москву. В основу сценария легли воспоминания ополченцев и фронтовиков. Несколько судеб ополченцев — главных героев — сплетены в фильме в общую канву.Режиссером-постановщиком картины выступил народный артист России Игорь Угольников.Продюсером фильма стал основатель транспортно-логистического холдинга ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Его напарником по продюсерскому креслу стал другой предприниматель, владелец Музея техники Вадим Задорожный.По словам Шишкарева, стать продюсером и инвестором фильма "По зову сердца" его побудило стремление поддержать фильм, который способен вдохновлять и воспитывать современное поколение, ориентируясь на принципы любви к Родине, дружбы, взаимовыручки."Кино оказывает сильное воздействие на развитие личности, прививая, или, наоборот, разрушая те или иные ценности. Когда я ознакомился со сценарием, понял, что это картина о чувстве долга и настоящей силе духа. Она представляет зрителям достойные примеры для подражания. Я рад возможности быть причастным к созданию и поддержать фильм, который способен вдохновлять и воспитывать современное поколение, ориентируясь на принципы любви к Родине, дружбы", - процитировал РИА Новости слова Шишкарева его представитель.По словам Угольникова, которые приводит пресс-служба Музея Победы, создание такого фильма - огромная ответственность."Мне удалось заниматься архивами московского ополчения. Я нашел своего деда, который погиб в народном ополчении в составе 1-й стрелковой дивизии. Более сложной картины, начиная с "Брестской крепости" и "Подольских курсантов", я не делал. Огромная ответственность, огромная, огромный сценарий, большое количество персонажей", — сказал режиссер.Основной этап съемок прошел на натурной площадке студии "ВоенФильм" — кинокомплексе Военфильм-Медынь в Калужской области, где на территории более 160 гектаров были выстроены масштабные декорации, линии советских и немецких окопов, блиндажи и землянки, расположены ангары с военной техникой. Несколько эпизодов фильма снимались в Музее Победы.Как отметил депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов, появление среди продюсеров патриотического кино частных лиц именно сейчас очень символично."Совсем недавно фильмы, воспитывающие гордость за страну, снимались исключительно на государственные деньги. А то, что снималось на частные деньги, было бесконечно далеко от патриотизма. Сейчас ситуация меняется. На примере сериала "По зову сердца" мы видим, как к важнейшему делу воспитания молодежи подтягивается и частный бизнес. Это энтузиасты, новые меценаты, которых искренне волнует, каким будет будущее страны. Я рад, что Сергей Шишкарев участвовал именно в этом проекте, поскольку студия Игоря Угольникова снимает патриотические картины и с любовью к нашей стране, и высокохудожественно", - сказал Певцов.

https://ria.ru/20240121/natsproekt-1922619131.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

музей победы, сергей шишкарев, госдума рф, культура