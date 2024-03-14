https://ria.ru/20240314/pozhidaev-1932706631.html

Николай Пожидаев: расширяем спутниковую группировку и ждем новые ракеты

Николай Пожидаев: расширяем спутниковую группировку и ждем новые ракеты - РИА Новости, 14.03.2024

Николай Пожидаев: расширяем спутниковую группировку и ждем новые ракеты

Российская компания Sitronics Group запустила на орбиту 17 собственных спутников в качестве попутной нагрузки в ходе старта ракеты "Союз" с космодрома Восточный РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:00

2024-03-14T11:00

2024-03-14T11:00

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Российская компания Sitronics Group запустила на орбиту 17 собственных спутников в качестве попутной нагрузки в ходе старта ракеты "Союз" с космодрома Восточный 29 февраля. До конца года компания собирается развернуть на орбите группировку из почти 100 аппаратов гражданского назначения для того, чтобы увеличить объем и частоту обновления данных, предоставляемых посредством сервисов и услуг. Об этом, а также о планах компании по наращиванию производства аппаратов, разработке новых спутников, и о том, как дистанционное зондирование может помочь в освоении Луны и Марса, президент Sitronics Group Николай Пожидаев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану.– Расскажите, как прошло выведение на орбиту спутников с Восточного 29 февраля? Работают ли аппараты? Какие операции с ними уже провели специалисты?– Мы вывели 16 аппаратов SITRO-AIS, это трехъюнитовые кубсаты для автоматической идентификации судов (АИС) и один "Зоркий-2М №2", это спутник оптического дистанционного зондирования Земли c разрешением от 2,5 до 2,8 метра. Все аппараты уже на связи, мы приняли их на управление, сейчас идет тестирование работоспособности. Получили первые отснятые данные с "Зоркого-2М", калибруем камеру, скоро начнется его коммерческая эксплуатация.– Сколько еще "Зорких" будет выведено на орбиту?– В этом году планируем вывести еще пять "Зорких-2М". Всего группировка предусматривает 33 спутника, которая будет создаваться в течение двух ближайших лет в зависимости от готовности полезной нагрузки.– От чего это зависит?– Аппараты мы разрабатываем и производим сами в дочерней компании "Спутникс", а полезную нагрузку приобретаем. Здесь все зависит от мощностей наших поставщиков.– Когда будет дальнейшее увеличение группировки АИС-кубсатов?– После запуска с Восточного их на орбите стало уже 24. Целевая группировка будет состоять из порядка 80 аппаратов, которые дадут глобальное покрытие. Рассчитываем, что завершим ее формирование в ходе пусков этого года.– Как продвигается разработка кубсатов "увеличенного" формата 16U?– Более крупные аппараты дают возможность поставить более эффективную нагрузку, например, оптику с более высоким разрешением. Сейчас в процессе проектирования две разработки. Одна из них со связной нагрузкой, другая – ДЗЗ. Но пока мы основные силы сосредоточили на производстве серийных аппаратов АИС и "Зоркий-2М", так как у нас уже есть заказчики в сферах транспорта, судоходства, рыболовства, сельского хозяйства, и мы ожидаем, что государство уже в этом году начнет подписывать контракты на эти данные с нами. Необходимо соответствовать ожиданиям.– На каком этапе разработка аппаратов "Киноспутник" и "Атомсат" на новой платформе "Паллада"?– Сейчас идет этап испытаний приборов для "Киноспутника", приступаем к испытаниям полезной нагрузки. В этом году хотим собрать аппарат, а дальше будем рассматривать возможность его запуска. Предположительно, в первом квартале следующего года он будет на орбите. Сегодня данные, которые будет предоставлять этот спутник, очень актуальны.По "Атомсату" выполнен аванпроект, собраны требования от потенциальных клиентов, сейчас адаптируем их к проекту, и будем начинать проектирование самого аппарата. Разработку и создание будем вести под контракт на поставку данных радиолокационного ДЗЗ.– Как задачи этих аппаратов пересекаются с задачами спутников, произведенных госкомпаниями?– Наша группировка, когда мы завершим ее формирование, будет состоять примерно из 280 аппаратов. "Роскосмос" говорит о тысячах аппаратов, которые будут созданы всеми российскими компаниями. Соответственно, мы здесь точно не конкурируем, а дополняем друг друга. Абсолютно точно информация со всех спутников будет востребована. В наших планах создать как минимум шесть аппаратов сверхвысокого, сверхдетального разрешения, а, возможно, и больше.– Как проходит обсуждение закона о ДЗЗ, который должен заработать в следующем году?– Могу сказать, что сейчас по основным вопросам достигнут консенсус, что позволит нам привлекать инвестиции, "Роскосмосу" решать государственные задачи, а другим участникам рынка получать космические данные и сервисы, которые им нужны.– Какую долю составят ваши спутники от 1700 аппаратов на орбите, которыми, как говорят в "Роскосмосе", Россия будет обладать к 2030 году?– Я думаю, что цифры по количеству спутников еще будут пересмотрены в сторону увеличения, так как в России раньше не было рынка космических сервисов и данных, клиенты только приходят к пониманию, зачем они нужны, и что можно делать со спутниковыми данными. Вслед за этим пониманием и потребление таких сервисов существенно вырастет.– Сейчас вы можете производить около 100 аппаратов в год. Достаточно ли этого в современных условиях развития спутниковых группировок?– Да, сегодня мы освоили серийную постовую сборку и в прошлом году завершили производство более 100 аппаратов. Так же мы изучаем опыт коллег, строим свои инвестиционные планы, мы даже в дорожную карту закладывали определенное финансирование на то, чтобы строить серийное производство спутниковых аппаратов. Нужно выходить на мировые бенчмарки. Они существенно выше, от 500 и более спутников в год. И нам необходимо тоже так уметь.– В вопросах запуска спутников рассчитываете только на места в качестве попутной нагрузки при пусках по линии "Роскосмоса" или ждете появления частных легких и сверхлегких ракет?– На самом деле, мы приветствуем все новые проекты. Если говорить о тысячах спутников в производстве, то для их доставки на орбиту нужно будет увеличивать и число запусков. Поэтому эту задачу нужно решать всеми доступными средствами, и за счет частных компаний, и за счет новых проектов, может быть, даже в какой-то международной кооперации с дружественными странами.– Сами не планируете наладить производство полезной нагрузки?– Мы уже сами освоили полезные нагрузки АИС, сейчас идет разработка IoT, но оптика и радары, это то, о чем нужно думать, помогать рынку развиваться или начинать делать самим. Увеличение количества аппаратов точно потребует увеличения мощностей производства полезных нагрузок. Мы думаем над этим. Просто это отдельная область знаний и компетенций, которую еще нужно взрастить, и это не так просто. Пока мы полагаемся на наших поставщиков.– Ранее вы собирались отправить свои малые аппараты на орбиту Луны вместе со станцией "Луна-25".– Была такая идея, мы какое-то время назад предлагали коллегам сделать аппарат, который бы вращался вокруг Луны и вел съемку, но в итоге она не была реализована.– Лунную тематику вы не закрыли после этого?– С удовольствием на Луну или на Марс бы отправили космический аппарат, если такая возможность представится. Сейчас в работе конкретного проекта нет, но к этому всегда можно вернуться.Мы видим, в каком направлении развиваются цели пилотируемой космонавтики, поэтому идея актуальна. Мне кажется, что системы автоматической поддержки в виде того же ДЗЗ, только уже не Земли, а ДЗЛ или ДЗМ, как раз способны и призваны помочь всем тем миссиям, которые будут отправлены на Луну или на Марс.

https://ria.ru/20240226/sputnik-1929452637.html

https://ria.ru/20240229/meteoinformatsiya-1930144438.html

https://ria.ru/20240305/kosmos-1931280748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, космос - риа наука, луна, марс, земля, роскосмос, россия