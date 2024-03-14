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СМИ: ЕС вместо обещанных финансов может увеличить поставки оружия Украине - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/postavki-1932972249.html
СМИ: ЕС вместо обещанных финансов может увеличить поставки оружия Украине
СМИ: ЕС вместо обещанных финансов может увеличить поставки оружия Украине - РИА Новости, 14.03.2024
СМИ: ЕС вместо обещанных финансов может увеличить поставки оружия Украине
Страны ЕС вместо выплаты 5 миллиардов евро в Европейский фонд мира для оказания помощи Киеву могут поставить на Украину дополнительные вооружения, что делает... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:16
2024-03-14T15:16
специальная военная операция на украине
украина
киев
германия
сергей лавров
евросоюз
нато
в мире
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Страны ЕС вместо выплаты 5 миллиардов евро в Европейский фонд мира для оказания помощи Киеву могут поставить на Украину дополнительные вооружения, что делает новую финансовую помощь лишь "миражом", сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников и дипломатов. В среду постоянные представители стран ЕС принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира 5 миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году. "Спустя месяцы тупика относительно того, как спроектировать фонд, страны (ЕС) согласились на предложение Германии засчитывать двустороннюю помощь Украине как альтернативу внесению денег в общую сумму", - пишет Politico. Как отмечает газета, поставки вооружений Киеву будут засчитаны как 50% от взноса в фонд, но, по словам дипломатических источников, если страны ЕС увеличат их объемы вдвое, то им и вовсе не придется выделять дополнительные деньги для Киева. Как пишет Politico, новый фонд Евросоюза для закупки вооружений "оказался потемкинской деревней". Так, чтобы избежать денежных отчислений, Германия, которая по новому плану должна выделить 1,2 миллиарда евро, вместо этого может передать Киеву оружия на 2,4 миллиарда евро и избежать таким образом финансовых выплат, пишет Politico. Никто из источников издания не может определить, на какую сумму все же может рассчитывать Киев, но они сошлись во мнении, что теоретически он может и вовсе ничего не получить. Как отмечает газета, "новый военный фонд ЕС для Украины – это мираж". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html
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украина, киев, германия, сергей лавров, евросоюз, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Германия, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, В мире
СМИ: ЕС вместо обещанных финансов может увеличить поставки оружия Украине

Politico: ЕС вместо обещанных 5 млрд евро может увеличить поставки оружия ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Страны ЕС вместо выплаты 5 миллиардов евро в Европейский фонд мира для оказания помощи Киеву могут поставить на Украину дополнительные вооружения, что делает новую финансовую помощь лишь "миражом", сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников и дипломатов.
В среду постоянные представители стран ЕС принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира 5 миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году.
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"Спустя месяцы тупика относительно того, как спроектировать фонд, страны (ЕС) согласились на предложение Германии засчитывать двустороннюю помощь Украине как альтернативу внесению денег в общую сумму", - пишет Politico.
Как отмечает газета, поставки вооружений Киеву будут засчитаны как 50% от взноса в фонд, но, по словам дипломатических источников, если страны ЕС увеличат их объемы вдвое, то им и вовсе не придется выделять дополнительные деньги для Киева. Как пишет Politico, новый фонд Евросоюза для закупки вооружений "оказался потемкинской деревней".
Так, чтобы избежать денежных отчислений, Германия, которая по новому плану должна выделить 1,2 миллиарда евро, вместо этого может передать Киеву оружия на 2,4 миллиарда евро и избежать таким образом финансовых выплат, пишет Politico.
Никто из источников издания не может определить, на какую сумму все же может рассчитывать Киев, но они сошлись во мнении, что теоретически он может и вовсе ничего не получить. Как отмечает газета, "новый военный фонд ЕС для Украины – это мираж".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевГерманияСергей ЛавровЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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