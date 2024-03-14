https://ria.ru/20240314/post-1933037332.html

Великий пост – хорошее время, чтобы отказаться от эзотерики, считают в РПЦ

Великий пост – хорошее время, чтобы отказаться от эзотерики, считают в РПЦ - РИА Новости, 14.03.2024

Великий пост – хорошее время, чтобы отказаться от эзотерики, считают в РПЦ

Великий пост – хорошее время, чтобы навсегда отказаться от обращения к эзотерике – гаданиям, картам таро и другому "духовному суррогату", который противоречит... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:47

2024-03-14T19:47

2024-03-14T19:47

религия

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Великий пост – хорошее время, чтобы навсегда отказаться от обращения к эзотерике – гаданиям, картам таро и другому "духовному суррогату", который противоречит идее христианства, сказал замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Великий пост в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая - если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В этот период, согласно церковному уставу, нужно, среди прочего, отказаться от мяса, яиц, молочных продуктов, а также, за исключением некоторых дней, - от рыбы и морепродуктов. Впрочем, эти требования из монашеского устава. Мирянам священники рекомендуют (как минимум) отказаться от мяса и молочных продуктов. В храмах во время поста читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая."На мой взгляд, наше общество все-таки уже достаточно информировано, чтобы понимать, что то, что связано с эзотерикой, всевозможными гаданиями и прочим, так сказать, духовным извращением, - все это, мягко говоря, противоположно по смыслу и задачам самой идеи поста и христианства в целом. Поэтому, может быть, для кого-то, кто этим увлекается, время Великого поста является самым подходящим для того, чтобы от этого раз и навсегда отказаться", - сказал Кипшидзе.По его словам, в публичном пространстве, сфере услуг широко представлены "всевозможные эзотерические вещи" - карты таро и другая "духовная обманка, духовный суррогат"."Думаю, что это (отказ от обращения к эзотерике – ред.) будет не менее значимо для духовной жизни, чем, может быть, отказ от мяса или молока, или еще чего-то. Потому что, конечно, вот этот вот духовный яд, который в обилии присутствует в публичном пространстве, оно отравляет души, сердца, людей", - заключил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20240314/post-1933035405.html

https://ria.ru/20240313/post-1774415801.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, религия