https://ria.ru/20240314/post-1933035405.html

Богослов рассказал о "новых видах воздержания" в Великий пост

Богослов рассказал о "новых видах воздержания" в Великий пост - РИА Новости, 14.03.2024

Богослов рассказал о "новых видах воздержания" в Великий пост

Великий пост, в частности, призван ограничить влияние цифрового пространства на жизнь православных людей, рассказал доцент Московской духовной академии... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:36

2024-03-14T18:36

2024-03-14T18:37

религия

московская духовная академия

религия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Великий пост, в частности, призван ограничить влияние цифрового пространства на жизнь православных людей, рассказал доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов, говоря о "новых разновидностях воздержания".Великий пост в 2024 году у православных начнется 18 марта и продлится до 4 мая."Сегодня есть смысл говорить подробнее о тех новых разновидностях воздержания, которые для человека античности, средневековья и нового времени были неизвестны. <...> Сегодня, когда мы с вами находимся большей частью в цифровом пространстве, в итоге складывается такое впечатление, что жизнь настоящая, она там, за экраном. Так вот одна из задач поста – вернуть нас в реальность. И это возвращение будет заключаться не только в ограничении собственного присутствия в интернет-пространстве, но и обретении высокого иммунитета к этой цифровой заразе", - сказал Великанов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Протоиерей подчеркнул, что ограничения в еде – это лишь внешний контур поста. По его словам, гораздо сложнее ограничить себя в чем-то более "вкусном" и привлекательном, например, в сидении в социальных сетях и постоянном сканировании всего, что происходит в жизни, через поток новостей."Мой Telegram-канал "деревня Великановка" иногда очень долго молчит и молчит именно потому, что он для меня не является местом ресурса. Я думаю, что когда у вас есть другие дела, вас вдохновляющие, питающие, дающие ощущение какой-то востребованности, то ведение блога становится десятистепенным по важности делом. Если есть время, возможность и желание – делаешь, направляешь на него свои усилия. Если нет, не испытываешь ни малейшего ущерба от того, что не появляешься в сети очень долго. Для меня, наверное, это и есть показатель, хочется надеяться на какой-то развивающийся иммунитет к этим вещам", - сказал Великанов.По его словам, он понимает, что чувствуют популярные и рассчитывающие на популярность блогеры, когда их лайкают, копируют, пишут много комментариев. "Это очень все вкусно и, казалось бы, поднимает твою самооценку и вдохновляет тогда, когда тебе на самом деле плохо. В свое время, не побоюсь сказать, для меня все это было очень важно. Я расстраивался, когда кто-то вдруг отписывался от канала или какой-то злобный комментарий пришел. А сейчас как-то спокойно к этому отношусь, это всего лишь некое боковое отражение того, что на самом деле у тебя в жизни происходит", - сказал Великанов.Великанов подчеркнул, что гораздо важнее контента в своем телеграм-канале для него остаются чтение книг и общение с людьми, которые "гораздо сложнее, умнее и непостижимее", чем ты сам. "И вот от этого я не хотел бы отказываться, в том числе и в Великий пост. А то, что происходит в цифровом пространстве, как происходит так, пусть и происходит", - сказал протоиерей.

https://ria.ru/20240312/rpts-1932567190.html

https://ria.ru/20240312/rpts-1932545604.html

https://ria.ru/20240311/maslenitsa-1932212967.html

https://ria.ru/20240313/post-1774415801.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

московская духовная академия, религия