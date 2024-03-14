https://ria.ru/20240314/pomosch-1933065708.html

Пентагон рассказал об "уникальном" пакете помощи Украине

Пентагон рассказал об "уникальном" пакете помощи Украине - РИА Новости, 14.03.2024

Пентагон рассказал об "уникальном" пакете помощи Украине

Последний выделенный пакет помощи США Украине на 300 миллионов долларов носил "уникальный" характер и связан с необходимостью экстренной поддержки Киева,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T21:44

2024-03-14T21:44

2024-03-14T21:44

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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Последний выделенный пакет помощи США Украине на 300 миллионов долларов носил "уникальный" характер и связан с необходимостью экстренной поддержки Киева, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Это было уникальным обстоятельством, учитывая то, что сейчас происходит на поле боя на Украине", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя последний пакет военной помощи Киеву. По словам Синхг, ВСУ приходится укреплять свои оборонительные линии, и президент США Джо Байден вместе с министром обороны страны Ллойдом Остиным сочли нужным выделить "чрезвычайный" пакет помощи для украинских военных. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

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в мире, сша, украина, джо байден, ллойд остин, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, сергей лавров, россия