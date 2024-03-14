https://ria.ru/20240314/polyanskiy-1933069678.html

Россия не откажется от следствия по "Северному потоку", заявил Полянский

Россия не откажется от следствия по "Северному потоку", заявил Полянский - РИА Новости, 14.03.2024

Россия не откажется от следствия по "Северному потоку", заявил Полянский

Россия оставляет за собой право добиваться международного расследования диверсии на "Северном потоке", заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T22:34

2024-03-14T22:34

2024-03-14T22:34

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дмитрий полянский

оон

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ООН, 14 мар - РИА Новости. Россия оставляет за собой право добиваться международного расследования диверсии на "Северном потоке", заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он напомнил, что год назад западные страны не дали Совбезу принять подготовленную Россией резолюцию с призывом к генсеку ООН создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". Тогда за резолюцию голосовали лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. "Мы исходим из того, что члены Совета безопасности будут работать в духе доброй воли и заинтересованы в привлечении тех, кто подорвал "Северный поток", к ответственности. Следовательно, мы оставляем за собой право возобновить усилия с тем, чтобы добиться международного расследования диверсии на "Северном потоке" и выступить с соответствующим предложением", - сказал Полянский журналистам.

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в мире, россия, китай, бразилия, дмитрий полянский, оон, северный поток