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Полянский раскритиковал завершение расследований по "Северному потоку" - РИА Новости, 14.03.2024
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21:28 14.03.2024 (обновлено: 21:31 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/polyanskiy-1933063750.html
Полянский раскритиковал завершение расследований по "Северному потоку"
Полянский раскритиковал завершение расследований по "Северному потоку" - РИА Новости, 14.03.2024
Полянский раскритиковал завершение расследований по "Северному потоку"
Отказ наказать виновных в диверсии на "Северном потоке" является нарушением Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года, заявил... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T21:28
2024-03-14T21:31
в мире
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дания
дмитрий полянский
оон
северный поток
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ООН, 14 мар - РИА Новости. Отказ наказать виновных в диверсии на "Северном потоке" является нарушением Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Недавно Швеция и Дания сдались (прекратили расследование - ред.). Хочу напомнить, что диверсия произошла в датских территориальных водах. Отсутствие наказания за это преступление нарушает их обязательства по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года". - сказал Полянский.
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в мире, россия, швеция, дания, дмитрий полянский, оон, северный поток
В мире, Россия, Швеция, Дания, Дмитрий Полянский, ООН, Северный поток
Полянский раскритиковал завершение расследований по "Северному потоку"

Полянский назвал отказ наказывать виновных по "Северному потоку" нарушением

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 14 мар - РИА Новости. Отказ наказать виновных в диверсии на "Северном потоке" является нарушением Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Недавно Швеция и Дания сдались (прекратили расследование - ред.). Хочу напомнить, что диверсия произошла в датских территориальных водах. Отсутствие наказания за это преступление нарушает их обязательства по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года". - сказал Полянский.
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В миреРоссияШвецияДанияДмитрий ПолянскийООНСеверный поток
 
 
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