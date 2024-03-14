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Полянский раскритиковал завершение расследований по "Северному потоку"

Полянский раскритиковал завершение расследований по "Северному потоку" - РИА Новости, 14.03.2024

Полянский раскритиковал завершение расследований по "Северному потоку"

Отказ наказать виновных в диверсии на "Северном потоке" является нарушением Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года, заявил... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T21:28

2024-03-14T21:28

2024-03-14T21:31

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ООН, 14 мар - РИА Новости. Отказ наказать виновных в диверсии на "Северном потоке" является нарушением Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Недавно Швеция и Дания сдались (прекратили расследование - ред.). Хочу напомнить, что диверсия произошла в датских территориальных водах. Отсутствие наказания за это преступление нарушает их обязательства по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года". - сказал Полянский.

https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html

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в мире, россия, швеция, дания, дмитрий полянский, оон, северный поток