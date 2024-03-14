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Миссия России в ООН потребовала найти виновных в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 14.03.2024
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20:42 14.03.2024 (обновлено: 22:41 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/polyanskiy-1933057307.html
Миссия России в ООН потребовала найти виновных в подрыве "Северных потоков"
Миссия России в ООН потребовала найти виновных в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 14.03.2024
Миссия России в ООН потребовала найти виновных в подрыве "Северных потоков"
Москва требует найти и осудить виновных в подрыве "Северных потоков", заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:42
2024-03-14T22:41
москва
россия
дмитрий полянский
северный поток
оон
в мире
дания
швеция
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ООН, 14 мар — РИА Новости. Москва требует найти и осудить виновных в подрыве "Северных потоков", заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Нам нужно понять прежде всего, кто это сделал. Эти люди должны быть идентифицированы и должны предстать перед судом. По крайней мере, результат расследования, который будет утверждать, что "трубопровод взорвали", нас не удовлетворит", — сказал дипломат.Расследования Дании, Швеции и ФРГ, касающиеся диверсии на трубопроводах, были абсолютно непрозрачны для России, при этом они отвергли все попытки установить двустороннее сотрудничество со стороны Москвы, подчеркнул заместитель постпреда.&quot;Недавно Швеция и Дания сдались (прекратили расследование. — Прим. ред.). Хочу напомнить, что диверсия произошла в датских территориальных водах&quot;, — указал Полянский.Дипломат добавил, что отсутствие наказания за это преступление нарушает обязательства Стокгольма и Копенгагена по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.Диверсии на трубопроводахВзрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022-го. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.При этом в конце февраля полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Следователи не увидели достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.В начале прошлого месяца о прекращении дела о взрывах на трубопроводах заявил прокурор Швеции Матс Юнгквист. Он пояснил, что оно не относится к шведской юрисдикции, расследование продолжит Германия.
https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html
https://ria.ru/20240209/severnyy_potok-1926298662.html
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москва, россия, дмитрий полянский, северный поток, оон, в мире, дания, швеция, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2
Москва, Россия, Дмитрий Полянский, Северный поток, ООН, В мире, Дания, Швеция, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2
Миссия России в ООН потребовала найти виновных в подрыве "Северных потоков"

Полянский призвал установить и осудить виновных в подрыве "Северных потоков"

© AP Photo / John MinchilloЗампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / John Minchillo
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 мар — РИА Новости. Москва требует найти и осудить виновных в подрыве "Северных потоков", заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Нам нужно понять прежде всего, кто это сделал. Эти люди должны быть идентифицированы и должны предстать перед судом. По крайней мере, результат расследования, который будет утверждать, что "трубопровод взорвали", нас не удовлетворит", — сказал дипломат.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
"Глубокие темные воды". Что таит в себе Балтийское море
8 февраля, 08:00
Расследования Дании, Швеции и ФРГ, касающиеся диверсии на трубопроводах, были абсолютно непрозрачны для России, при этом они отвергли все попытки установить двустороннее сотрудничество со стороны Москвы, подчеркнул заместитель постпреда.
«

"Недавно Швеция и Дания сдались (прекратили расследование. — Прим. ред.). Хочу напомнить, что диверсия произошла в датских территориальных водах", — указал Полянский.

Дипломат добавил, что отсутствие наказания за это преступление нарушает обязательства Стокгольма и Копенгагена по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.
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Диверсии на трубопроводах

Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022-го. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.
При этом в конце февраля полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Следователи не увидели достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.
В начале прошлого месяца о прекращении дела о взрывах на трубопроводах заявил прокурор Швеции Матс Юнгквист. Он пояснил, что оно не относится к шведской юрисдикции, расследование продолжит Германия.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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МоскваРоссияДмитрий ПолянскийСеверный потокООНВ миреДанияШвецияГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2
 
 
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