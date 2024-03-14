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Миссия России в ООН потребовала найти виновных в подрыве "Северных потоков"

Миссия России в ООН потребовала найти виновных в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 14.03.2024

Миссия России в ООН потребовала найти виновных в подрыве "Северных потоков"

Москва требует найти и осудить виновных в подрыве "Северных потоков", заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T20:42

2024-03-14T20:42

2024-03-14T22:41

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ООН, 14 мар — РИА Новости. Москва требует найти и осудить виновных в подрыве "Северных потоков", заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Нам нужно понять прежде всего, кто это сделал. Эти люди должны быть идентифицированы и должны предстать перед судом. По крайней мере, результат расследования, который будет утверждать, что "трубопровод взорвали", нас не удовлетворит", — сказал дипломат.Расследования Дании, Швеции и ФРГ, касающиеся диверсии на трубопроводах, были абсолютно непрозрачны для России, при этом они отвергли все попытки установить двустороннее сотрудничество со стороны Москвы, подчеркнул заместитель постпреда."Недавно Швеция и Дания сдались (прекратили расследование. — Прим. ред.). Хочу напомнить, что диверсия произошла в датских территориальных водах", — указал Полянский.Дипломат добавил, что отсутствие наказания за это преступление нарушает обязательства Стокгольма и Копенгагена по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.Диверсии на трубопроводахВзрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022-го. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.При этом в конце февраля полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Следователи не увидели достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.В начале прошлого месяца о прекращении дела о взрывах на трубопроводах заявил прокурор Швеции Матс Юнгквист. Он пояснил, что оно не относится к шведской юрисдикции, расследование продолжит Германия.

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