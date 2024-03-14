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На Украине заговорили о перемирии после заявления главы ЦРУ - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 14.03.2024 (обновлено: 11:07 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/peremirie-1932850218.html
На Украине заговорили о перемирии после заявления главы ЦРУ
На Украине заговорили о перемирии после заявления главы ЦРУ - РИА Новости, 14.03.2024
На Украине заговорили о перемирии после заявления главы ЦРУ
Доклад главы ЦРУ Уильяма Бернса в конгрессе США сигнализирует о том, что Киеву пора выходить на мирные переговоры с Россией, заявил в видеоблоге бывший советник РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T06:12
2024-03-14T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
олег соскин
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Доклад главы ЦРУ Уильяма Бернса в конгрессе США сигнализирует о том, что Киеву пора выходить на мирные переговоры с Россией, заявил в видеоблоге бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.Он обратил внимание на слова директора ЦРУ о том, что отсутствие новой военной помощи от США обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий."Делаем выводы из заявлений Бернса и главы нацразведки, что ситуация такая, что практически Украина без всей этой поддержки США, &lt;…&gt; она потеряет территории. &lt;...&gt; Тогда возникает вопрос: &lt;…&gt; не умнее ли сейчас пойти на прекращение огня, &lt;…&gt; начать переговоры?" — спросил Соскин у киевских властей.По его мнению, мизерная европейская военная помощь никак не изменит судьбу Украины. Россия непременно прорвет фронт и войдет в Харьков и Одессу. Сейчас о таком исходе говорят даже лучшие разведывательные специалисты в мире, подчеркнул Соскин.&quot;У Украины &lt;...&gt; есть только один выход: немедленно сделать перемирие и начать переговоры&quot;, — призвал эксперт.Накануне президент России Владимир Путин затронул тему мирных переговоров по Украине в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. По словам главы государства, Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, но будет обсуждать только те позиции, которые учитывают реалии на местах. Он подчеркнул, что Москва ожидает от переговоров не паузы, которой Запад воспользуется для перевооружения Украины, а серьезного разговора с гарантиями безопасности России.
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932754513.html
https://ria.ru/20240313/zelenskiy-1932684787.html
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в мире, украина, россия, сша, олег соскин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Олег Соскин, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
На Украине заговорили о перемирии после заявления главы ЦРУ

Экс-советник Кучмы Соскин: у Украины нет другого выхода, кроме перемирия

© AP Photo / Amanda Andrade-RhoadesДиректор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Amanda Andrade-Rhoades
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Доклад главы ЦРУ Уильяма Бернса в конгрессе США сигнализирует о том, что Киеву пора выходить на мирные переговоры с Россией, заявил в видеоблоге бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он обратил внимание на слова директора ЦРУ о том, что отсутствие новой военной помощи от США обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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"Делаем выводы из заявлений Бернса и главы нацразведки, что ситуация такая, что практически Украина без всей этой поддержки США, <…> она потеряет территории. <...> Тогда возникает вопрос: <…> не умнее ли сейчас пойти на прекращение огня, <…> начать переговоры?" — спросил Соскин у киевских властей.
По его мнению, мизерная европейская военная помощь никак не изменит судьбу Украины. Россия непременно прорвет фронт и войдет в Харьков и Одессу. Сейчас о таком исходе говорят даже лучшие разведывательные специалисты в мире, подчеркнул Соскин.
«

"У Украины <...> есть только один выход: немедленно сделать перемирие и начать переговоры", — призвал эксперт.

Накануне президент России Владимир Путин затронул тему мирных переговоров по Украине в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. По словам главы государства, Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, но будет обсуждать только те позиции, которые учитывают реалии на местах. Он подчеркнул, что Москва ожидает от переговоров не паузы, которой Запад воспользуется для перевооружения Украины, а серьезного разговора с гарантиями безопасности России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАОлег СоскинУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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