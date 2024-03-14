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"Демонстрация силы". Французский политик оценил позицию Путина в интервью - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:32 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/peregovory-1933055375.html
"Демонстрация силы". Французский политик оценил позицию Путина в интервью
"Демонстрация силы". Французский политик оценил позицию Путина в интервью - РИА Новости, 14.03.2024
"Демонстрация силы". Французский политик оценил позицию Путина в интервью
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву показал, что хочет переговоров с Украиной, но их блокирует Запад, считает лидер... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:32
2024-03-14T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
интервью владимира путина дмитрию киселеву
флориан филиппо
европарламент
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву показал, что хочет переговоров с Украиной, но их блокирует Запад, считает лидер французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. "Путин хочет переговоров в тот момент, когда на Западе отрицают переговоры, их блокируют намеренно, когда напротив говорят о демонстрации силы", - заявил политик в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube. Филиппо считает, что президент России высмеял президента Франции Эммануэля Макрона, который "любит ставить себя в унизительное положение". "Но у Макрона нет права унижать Францию. Уже два года, как Макрон и (глава ЕК Урсула) фон дер Ляйен погрузили нас в эту войну, ощипывают нашу армию, а теперь готовы и отправить туда наших солдат. Мы больше, чем когда-либо, должны сейчас искать мира", - отметил он. Во время интервью российский президент рассказал, на каких условиях Россия согласна на переговоры по Украине. По словам Путина, переговорные позиции должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на "хотелках после применения психотропных средств". Путин считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Президент РФ, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, интервью владимира путина дмитрию киселеву, флориан филиппо, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Флориан Филиппо, Европарламент
"Демонстрация силы". Французский политик оценил позицию Путина в интервью

Филиппо: Путин показал, что хочет переговоров с Киевом, но Запад их блокирует

© РИА Новости / Гавриил ГригоровПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву показал, что хочет переговоров с Украиной, но их блокирует Запад, считает лидер французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
"Путин хочет переговоров в тот момент, когда на Западе отрицают переговоры, их блокируют намеренно, когда напротив говорят о демонстрации силы", - заявил политик в видеообращении, опубликованном на его канале в YouTube.
Президент России Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Филиппо считает, что президент России высмеял президента Франции Эммануэля Макрона, который "любит ставить себя в унизительное положение".
"Но у Макрона нет права унижать Францию. Уже два года, как Макрон и (глава ЕК Урсула) фон дер Ляйен погрузили нас в эту войну, ощипывают нашу армию, а теперь готовы и отправить туда наших солдат. Мы больше, чем когда-либо, должны сейчас искать мира", - отметил он.
Во время интервью российский президент рассказал, на каких условиях Россия согласна на переговоры по Украине. По словам Путина, переговорные позиции должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на "хотелках после применения психотропных средств".
Путин считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.
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Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Президент РФ, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Президент России Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
"Это ответ кое-кому". Во Франции уловили тревожный сигнал в интервью Путина
13 марта, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Дмитрию КиселевуФлориан ФилиппоЕвропарламент
 
 
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