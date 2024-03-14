https://ria.ru/20240314/panika-1932839831.html

В США раскрыли, когда Зеленский может бежать с Украины

В США раскрыли, когда Зеленский может бежать с Украины - РИА Новости, 14.03.2024

В США раскрыли, когда Зеленский может бежать с Украины

Коррумпированная система власти на Украине может рухнуть к осени, если не получит американских денег, предположил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T01:40

2024-03-14T01:40

2024-03-14T01:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Коррумпированная система власти на Украине может рухнуть к осени, если не получит американских денег, предположил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если конгресс не примет решение по этим деньгам, есть реальный шанс, что на Украине может начаться паника, точно так же, как при банкротстве банка", — сказал офицер.Экс-морпех пояснил, что украинское государство представляет из себя коррупционную пирамиду, в которой поступающие из США деньги распределяются между киевскими чиновниками. Прекращение денежного потока обернется для такой системы неминуемым крахом, добавил он."Если деньги не будут стекать вниз (из США киевским чиновникам. — Прим. ред.), люди начнут паниковать. И тогда вы увидите, например, как Зеленский бежит в свою виллу в Майами. <...> Что-то подобное, вероятно, может случиться не позднее, чем ко Дню труда", — предупредил Хо..Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос Белого дома о предоставлении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.

https://ria.ru/20240309/plan-1932030195.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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в мире, сша, украина, майами, владимир зеленский