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В США раскрыли, когда Зеленский может бежать с Украины - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/panika-1932839831.html
В США раскрыли, когда Зеленский может бежать с Украины
В США раскрыли, когда Зеленский может бежать с Украины - РИА Новости, 14.03.2024
В США раскрыли, когда Зеленский может бежать с Украины
Коррумпированная система власти на Украине может рухнуть к осени, если не получит американских денег, предположил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T01:40
2024-03-14T01:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
майами
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Коррумпированная система власти на Украине может рухнуть к осени, если не получит американских денег, предположил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если конгресс не примет решение по этим деньгам, есть реальный шанс, что на Украине может начаться паника, точно так же, как при банкротстве банка", — сказал офицер.Экс-морпех пояснил, что украинское государство представляет из себя коррупционную пирамиду, в которой поступающие из США деньги распределяются между киевскими чиновниками. Прекращение денежного потока обернется для такой системы неминуемым крахом, добавил он."Если деньги не будут стекать вниз (из США киевским чиновникам. — Прим. ред.), люди начнут паниковать. И тогда вы увидите, например, как Зеленский бежит в свою виллу в Майами. &lt;...&gt; Что-то подобное, вероятно, может случиться не позднее, чем ко Дню труда", — предупредил Хо..Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос Белого дома о предоставлении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
https://ria.ru/20240309/plan-1932030195.html
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в мире, сша, украина, майами, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Майами, Владимир Зеленский
В США раскрыли, когда Зеленский может бежать с Украины

Экс-морпех Хо: система власти в Киеве может рухнуть к осени

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Коррумпированная система власти на Украине может рухнуть к осени, если не получит американских денег, предположил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если конгресс не примет решение по этим деньгам, есть реальный шанс, что на Украине может начаться паника, точно так же, как при банкротстве банка", — сказал офицер.
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Экс-морпех пояснил, что украинское государство представляет из себя коррупционную пирамиду, в которой поступающие из США деньги распределяются между киевскими чиновниками. Прекращение денежного потока обернется для такой системы неминуемым крахом, добавил он.
"Если деньги не будут стекать вниз (из США киевским чиновникам. — Прим. ред.), люди начнут паниковать. И тогда вы увидите, например, как Зеленский бежит в свою виллу в Майами. <...> Что-то подобное, вероятно, может случиться не позднее, чем ко Дню труда", — предупредил Хо..
Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос Белого дома о предоставлении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМайамиВладимир Зеленский
 
 
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