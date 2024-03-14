https://ria.ru/20240314/panda-1932967463.html

В Московском зоопарке призвали не переживать из-за падений панды Катюши

В Московском зоопарке призвали не переживать из-за падений панды Катюши - РИА Новости, 14.03.2024

В Московском зоопарке призвали не переживать из-за падений панды Катюши

Панда Катюша учится лазанию и часто падает, сообщила в Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:47

2024-03-14T14:47

2024-03-14T15:22

московский зоопарк

светлана акулова

москва

общество

панда катюша

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931888701_0:35:3070:1762_1920x0_80_0_0_306bd4a6d2076e1b9217c3191cc836ad.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости Панда Катюша учится лазанию и часто падает, сообщила в Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова."Молодые большие панды могут безопасно падать с высоты. Они имеют увеличенные промежутки между позвонками, которые служат буфером при падении", — написала она.Акулова отметила, что благодаря такому строению организма животные отличаются гибкостью. При этом, добавила гендир, последующий кувырок при приземлении так же смягчает падение.Первый в российской истории детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. После голосования в проекте "Активный гражданин" ее решили назвать Катюшей. У панды уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучать окружающий мир.Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что детеныш вышел в большой вольер, и с 8 марта его могут увидеть все посетители Московского зоопарка.Отмечается, что посмотреть на панд в зоопарке можно большую часть времени работы учреждения. Но если распорядок дня самца Жуи уже устоялся, то график активности Катюши пока предсказать нельзя. Малышка живет вместе с мамой во внутреннем вольере павильона "Фауна Китая" и понемногу знакомится с новым пространством.

https://ria.ru/20240222/panda-1928989663.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк, светлана акулова, москва, общество, панда катюша