В Московском зоопарке призвали не переживать из-за падений панды Катюши

Директор Московского зоопарка призвала не переживать из-за падений панды Катюши
Московский зоопарк был основан 12 февраля 1864 года по инициативе ученых-биологов Императорского общества акклиматизации животных и растений.
Московский зоопарк был основан 12 февраля 1864 года по инициативе ученых-биологов Императорского общества акклиматизации животных и растений.
Он находится практически в центре города, а его территория составляет около 22 гектаров.
Он находится практически в центре города, а его территория составляет около 22 гектаров.
Столичный зоопарк является одним из старейших в Европе.
Столичный зоопарк является одним из старейших в Европе.
Сегодня его коллекция насчитывает свыше 1200 различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб.
Сегодня его коллекция насчитывает свыше 1200 различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб.
Некоторые из них занесены в Красную книгу России и Международную Красную книгу.
Некоторые из них занесены в Красную книгу России и Международную Красную книгу.
Забота об этих видах и сохранение популяции в неволе — одна из главных задач специалистов.
Забота об этих видах и сохранение популяции в неволе — одна из главных задач специалистов.
Зоопарк продолжал работать и во время Великой Отечественной войны. Хотя многих животных пришлось эвакуировать, он не закрывался ни на день. В это время его посещали дети, военные, уходившие на фронт, пациенты госпиталей.
Зоопарк продолжал работать и во время Великой Отечественной войны. Хотя многих животных пришлось эвакуировать, он не закрывался ни на день. В это время его посещали дети, военные, уходившие на фронт, пациенты госпиталей.
Некоторые виды животных специалисты развели впервые в мире.
Некоторые виды животных специалисты развели впервые в мире.
Московский зоопарк стал крупным просветительским, научным и природоохранным учреждением.
Московский зоопарк стал крупным просветительским, научным и природоохранным учреждением.
Его экспозиция интенсивно используется для проведения практических занятий студентов биологических вузов.
Его экспозиция интенсивно используется для проведения практических занятий студентов биологических вузов.
Зоопарк участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных.
Зоопарк участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных.
Он растет, и его коллекция постоянно пополняется.
В честь юбилея зоопарк подготовил для жителей столицы специальную программу.
В честь юбилея зоопарк подготовил для жителей столицы специальную программу.
В феврале и марте гостей ждут лекции, выставки и экскурсии.
В феврале и марте гостей ждут лекции, выставки и экскурсии.
Для детей и их родителей пройдет цикл встреч, посвященных обитателям зоосада.
Для детей и их родителей пройдет цикл встреч, посвященных обитателям зоосада.
Организатором выступит детский лекторий "Зоопарк крупным планом".
Организатором выступит детский лекторий "Зоопарк крупным планом".
Московский зоопарк был основан 12 февраля 1864 года по инициативе ученых-биологов Императорского общества акклиматизации животных и растений.
Он находится практически в центре города, а его территория составляет около 22 гектаров.
Столичный зоопарк является одним из старейших в Европе.
Сегодня его коллекция насчитывает свыше 1200 различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб.
Некоторые из них занесены в Красную книгу России и Международную Красную книгу.
Забота об этих видах и сохранение популяции в неволе — одна из главных задач специалистов.
Зоопарк продолжал работать и во время Великой Отечественной войны. Хотя многих животных пришлось эвакуировать, он не закрывался ни на день. В это время его посещали дети, военные, уходившие на фронт, пациенты госпиталей.
Некоторые виды животных специалисты развели впервые в мире.
Московский зоопарк стал крупным просветительским, научным и природоохранным учреждением.
Его экспозиция интенсивно используется для проведения практических занятий студентов биологических вузов.
Зоопарк участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных.
Он растет, и его коллекция постоянно пополняется.
В честь юбилея зоопарк подготовил для жителей столицы специальную программу.
В феврале и марте гостей ждут лекции, выставки и экскурсии.
Для детей и их родителей пройдет цикл встреч, посвященных обитателям зоосада.
Организатором выступит детский лекторий "Зоопарк крупным планом".