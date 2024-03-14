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На Урале двухлетний ребенок отравился наркотиком - РИА Новости, 14.03.2024
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14:34 14.03.2024 (обновлено: 16:24 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/otravlenie-1932962467.html
На Урале двухлетний ребенок отравился наркотиком
На Урале двухлетний ребенок отравился наркотиком - РИА Новости, 14.03.2024
На Урале двухлетний ребенок отравился наркотиком
Двухлетняя девочка отравилась наркотиком в Полевском Свердловской области, ее мать привлекут к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:34
2024-03-14T16:24
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Двухлетняя девочка отравилась наркотиком в Полевском Свердловской области, ее мать привлекут к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского ОМВД.По данным Telegram-канала Mash, ребенок отравился синтетическим наркотиком, который нашел у сожителя 22-летней матери, и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу."Мама девочки будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей", – сказали агентству в полиции Полевского.Там отметили, что инцидент находится на контроле у сотрудников по делам несовершеннолетних. Иные подробности официально не раскрываются.По предварительным данным областной прокуратуры, 11 марта мать на некоторое время оставила дочь 2021 года рождения с сожителем в квартире по улице Розы Люксембург в Полевском."Во время прогулки с ребенком мать заметила странное поведение дочки. Несовершеннолетняя бригадой скорой помощи доставлена в больницу. По результатам анализа девочке поставлен диагноз – отравление психоактивным веществом", – говорится в релизе надзорного ведомства.Отмечается, что после происшествия прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20240118/otravlenie-1922005725.html
https://ria.ru/20240226/napadenie-1929455911.html
https://ria.ru/20240226/rebenok-1929487336.html
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
На Урале двухлетний ребенок отравился наркотиком

МВД: на Урале двухлетний ребенок отравился наркотиком

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Двухлетняя девочка отравилась наркотиком в Полевском Свердловской области, ее мать привлекут к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского ОМВД.
По данным Telegram-канала Mash, ребенок отравился синтетическим наркотиком, который нашел у сожителя 22-летней матери, и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
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"Мама девочки будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей", – сказали агентству в полиции Полевского.
Там отметили, что инцидент находится на контроле у сотрудников по делам несовершеннолетних. Иные подробности официально не раскрываются.
По предварительным данным областной прокуратуры, 11 марта мать на некоторое время оставила дочь 2021 года рождения с сожителем в квартире по улице Розы Люксембург в Полевском.
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"Во время прогулки с ребенком мать заметила странное поведение дочки. Несовершеннолетняя бригадой скорой помощи доставлена в больницу. По результатам анализа девочке поставлен диагноз – отравление психоактивным веществом", – говорится в релизе надзорного ведомства.
Отмечается, что после происшествия прокуратура начала проверку.
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