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ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:27 14.03.2024 (обновлено: 11:04 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/obstrely-1932850813.html
ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа
ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа - РИА Новости, 14.03.2024
ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа
ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T06:27
2024-03-14T11:04
происшествия
белгород
прохоровка
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы&quot;, — написал Гладков.Он уточнил, что пожарные быстро потушили огонь.Кроме того, в одном из частных домов выбило окна.Около 4:00 мск глава региона сообщал, что два украинских беспилотника сдетонировали в поселке Прохоровка Белгородской области, пострадавших не было.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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происшествия, белгород, прохоровка, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Белгород, Прохоровка, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа

Гладков: в Белгороде после атаки дрона ВСУ загорелась сухая трава

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на Белгород - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Последствия атаки на Белгород. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы", — написал Гладков.

Он уточнил, что пожарные быстро потушили огонь.
Кроме того, в одном из частных домов выбило окна.
Около 4:00 мск глава региона сообщал, что два украинских беспилотника сдетонировали в поселке Прохоровка Белгородской области, пострадавших не было.
Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородПрохоровкаБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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