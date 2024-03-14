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ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа

ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа - РИА Новости, 14.03.2024

ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа

ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T06:27

2024-03-14T06:27

2024-03-14T11:04

происшествия

белгород

прохоровка

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы", — написал Гладков.Он уточнил, что пожарные быстро потушили огонь.Кроме того, в одном из частных домов выбило окна.Около 4:00 мск глава региона сообщал, что два украинских беспилотника сдетонировали в поселке Прохоровка Белгородской области, пострадавших не было.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

прохоровка

белгородская область

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2024

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происшествия, белгород, прохоровка, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия