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ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа
ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа - РИА Новости, 14.03.2024
ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа
ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T06:27
2024-03-14T06:27
2024-03-14T11:04
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы", — написал Гладков.Он уточнил, что пожарные быстро потушили огонь.Кроме того, в одном из частных домов выбило окна.Около 4:00 мск глава региона сообщал, что два украинских беспилотника сдетонировали в поселке Прохоровка Белгородской области, пострадавших не было.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
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ВСУ атаковали Белгород беспилотником самолетного типа
Гладков: в Белгороде после атаки дрона ВСУ загорелась сухая трава