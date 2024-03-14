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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 14.03.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:03
2024-03-14T23:03
2024-03-14T23:03
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 22.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
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