https://ria.ru/20240314/obstrel-1933056276.html

ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 14.03.2024

ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 200 снарядов и совершили более 20 атак с помощью беспилотников по 10 районам Белгородской области за сутки, пострадали два человека, сообщил РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T20:34

2024-03-14T20:34

2024-03-14T21:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 14 мар — РИА Новости. ВСУ выпустили более 200 снарядов и совершили более 20 атак с помощью беспилотников по 10 районам Белгородской области за сутки, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об ударах ВСУ с 7:00 13 марта до 7:00 14-го. По 10 районам области было выпущено 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО "Град" и тактическую ракету. Также на регион было совершено 22 атаки с использованием беспилотников. Больше половины всех обстрелов было по Грайворонскому округу. За отчетный период разрушения выявлены в 10 квартирах четырех домов, 21 частом домовладении, на 6 объектах и 6 автомобилях."В городе Белгороде противник атаковал с помощью двух БПЛА самолетного типа... В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 6 артиллерийских снарядов, по МАПП "Нехотеевка" – 14, по селу Журавлевка – 7 артиллерийских снарядов. Над селом Ближнее системой ПВО сбито 2 БПЛА самолетного типа, над поселком Новосадовый, селами Красный Октябрь и Головино – по одному беспилотнику противника", - написал Гладков.Он добавил, что в Валуйском округе 5 раз из артиллерии обстреляли село Новопетровка, по хутору Нижние Мельницы выпущено 7 минометных снарядов. По селу Тишанка Волоконовского района выпущено 3 минометных снаряда.По данным главы области, в Грайворонском округе 25 снарядов из РСЗО выпущено по селу Мокрая Орловка, между селами Мокрая Орловка и Сподарюшино выпущено 20 снарядов РСЗО "Град", по окраине Сподарюшино – 25 минометных снарядов. В поселке Горьковский зафиксирован 51 прилет. По городу Грайворон выпущено 2 снаряда из РСЗО, пострадало две женщины, одну из них госпитализировали. Над Грайвороном системой ПВО сбито 3 беспилотника самолетного типа. Над селом Доброе средствами ПВО сбита ракета системы залпового огня "Град". Четыре прилета зафиксировано в селе Дунайка и на окраине села Смородино."В Корочанском районе в селе Яблоново средствами радиоэлектронной борьбы подавлены два БПЛА противника. Над селом Афанасово системой ПВО уничтожен один беспилотник… В Новооскольском городском округе на окраине села Богородское обнаружен и изъят специалистами совершивший падение БПЛА самолетного типа", - уточнил Гладков.Как отметил губернатор, в Прохоровском районе в поселке Прохоровка упали два беспилотника. В районе хутора Петровский системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, село Призначное атаковал дрон. В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селам Середа и Новая Таволжанка – 21 минометный снаряд. Также в Новой Таволжанке дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. На территории округа системой ПВО сбит БПЛА. В Яковлевском городском округе над городом Строитель системой ПВО сбит дрон, село Гостищево подверглось атаке беспилотника, сообщил глава региона.Согласно информации губернатора, 12 марта украинская армия выпустила по 17 муниципалитетам региона не менее 318 снарядов из различных видов вооружения, в том числе танка. На область было 34 атаки с помощью беспилотников, в том числе сброс устройства с дрона. Пострадали 13 человек, погиб участник территориальной самообороны.

https://ria.ru/20240313/usa-1932538880.html

https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район