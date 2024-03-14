https://ria.ru/20240314/obstrel-1933054442.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 19.55 впервые за сутки обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:24
2024-03-14T20:24
2024-03-14T20:25
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
нато
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_32db5c8e9be10f46170a951bdfb69905.jpg
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.55 впервые за сутки обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
кировский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4654db9d19c4ea519fd2438cba621c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили два снаряда по Кировскому району Донецка