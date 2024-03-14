https://ria.ru/20240314/obstrel-1933054442.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.03.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 19.55 впервые за сутки обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T20:24

2024-03-14T20:24

2024-03-14T20:25

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.55 впервые за сутки обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

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донецк, кировский район, украина, нато, сцкк, происшествия