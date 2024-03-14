https://ria.ru/20240314/obstrel-1933040246.html

При обстреле Брянской области получила повреждения школа

При обстреле Брянской области получила повреждения школа - РИА Новости, 14.03.2024

При обстреле Брянской области получила повреждения школа

Здание школы и несколько жилых домов повреждены в результате украинского обстрела села Соловьевка Климовского района Брянской области, никто не пострадал,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:05

2024-03-14T19:05

2024-03-14T19:13

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

черниговская область

климовский район

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Здание школы и несколько жилых домов повреждены в результате украинского обстрела села Соловьевка Климовского района Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы обстреляли село Соловьевка Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено здание школы, частично повреждены нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек, объекты коммунальной инфраструктуры", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

черниговская область

климовский район

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происшествия, брянская область, александр богомаз, черниговская область, климовский район