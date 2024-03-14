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При обстреле Брянской области получила повреждения школа - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 14.03.2024 (обновлено: 19:13 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/obstrel-1933040246.html
При обстреле Брянской области получила повреждения школа
При обстреле Брянской области получила повреждения школа - РИА Новости, 14.03.2024
При обстреле Брянской области получила повреждения школа
Здание школы и несколько жилых домов повреждены в результате украинского обстрела села Соловьевка Климовского района Брянской области, никто не пострадал,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:05
2024-03-14T19:13
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
черниговская область
климовский район
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Здание школы и несколько жилых домов повреждены в результате украинского обстрела села Соловьевка Климовского района Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы обстреляли село Соловьевка Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено здание школы, частично повреждены нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек, объекты коммунальной инфраструктуры", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
черниговская область
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происшествия, брянская область, александр богомаз, черниговская область, климовский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Черниговская область, Климовский район
При обстреле Брянской области получила повреждения школа

При обстреле Брянской области получили повреждения школа и несколько домов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Здание школы и несколько жилых домов повреждены в результате украинского обстрела села Соловьевка Климовского района Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы обстреляли село Соловьевка Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено здание школы, частично повреждены нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек, объекты коммунальной инфраструктуры", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Глава региона уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазЧерниговская областьКлимовский район
 
 
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