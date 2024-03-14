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Украинские войска обстреляли больницу в Херсонской области
Украинские войска обстреляли больницу в Херсонской области - РИА Новости, 14.03.2024
Украинские войска обстреляли больницу в Херсонской области
Украинские войска обстреляли Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:04
2024-03-14T16:04
2024-03-14T16:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каховскую центральную районную больницу в Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Украинские боевики обстреляли Каховскую центральную районную больницу. Из людей никто не пострадал. Разрушен гараж, повреждено здание скорой помощи, получили повреждения соседние строения больницы. Специалисты проводят тщательное обследование места происшествия и документальную фиксацию его обстоятельств". - написал Сальдо.Он уточнил, что в последние сутки для обстрела Каховского округа противник активно применял дроны-камикадзе самолётного типа.
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херсонская область , происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо
Украинские войска обстреляли больницу в Херсонской области
Сальдо: ВСУ обстреляли каховскую больницу, никто не пострадал