https://ria.ru/20240314/obstrel-1932954713.html

В Белгороде при обстреле получил повреждения магазин

В Белгороде при обстреле получил повреждения магазин - РИА Новости, 14.03.2024

В Белгороде при обстреле получил повреждения магазин

Здание магазина и автомобили повреждены в районе улицы Волчанская в Белгороде в результате обстрела, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:13

2024-03-14T14:13

2024-03-14T14:13

специальная военная операция на украине

белгород

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происшествия

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БЕЛГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Здание магазина и автомобили повреждены в районе улицы Волчанская в Белгороде в результате обстрела, передает корреспондент РИА Новости. В районе улицы Волчанская выбиты стекла магазина "Дверная империя", у нескольких автомобилей различные повреждения: у одного выбиты стекла, еще у одного пробит капот. В Минобороны ранее сообщили, что в четверг около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО уничтожила восемь украинских реактивных снарядов. Позднее вновь сообщалось о ракетной опасности. По данным губернатора, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 10 воздушных целей на подлете к городу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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белгород, белгородская область, происшествия, белгородский район