https://ria.ru/20240314/obstrel-1932893548.html

Источник: ВСУ более 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки

Источник: ВСУ более 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки - РИА Новости, 14.03.2024

Источник: ВСУ более 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки

Украинская армия в течение суток нанесла 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:18

2024-03-14T11:18

2024-03-14T11:18

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 14 мар - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 15 обстрелов", - рассказал собеседник агентства. Всего под огнем оказались девять населенных пунктов: Голая Пристань, Саги, Алешки, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Песчановка, Горностаевка, Солонцы. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия