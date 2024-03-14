https://ria.ru/20240314/obstrel-1932893548.html
Источник: ВСУ более 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
Источник: ВСУ более 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки - РИА Новости, 14.03.2024
Источник: ВСУ более 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
Украинская армия в течение суток нанесла 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:18
2024-03-14T11:18
2024-03-14T11:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 14 мар - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 15 обстрелов", - рассказал собеседник агентства. Всего под огнем оказались девять населенных пунктов: Голая Пристань, Саги, Алешки, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Песчановка, Горностаевка, Солонцы. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ более 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
ВСУ 41 раз обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области за сутки
ГЕНИЧЕСК, 14 мар - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 15 обстрелов", - рассказал собеседник агентства.
Всего под огнем оказались девять населенных пунктов: Голая Пристань, Саги, Алешки, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Песчановка, Горностаевка, Солонцы. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине